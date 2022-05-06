КАРТА | 8 и 9 мая будет закрыта для движения транспорта улица Фильтри, где находится военное кладбище

Полиция будет следить за соблюдением ограничений.

Ограничение движения по Фильтри теэ связано с тем, что в предыдущие годы люди, посещающие Военное кладбище на Фильтри теэ, парковались неправильно и пересекали многополосную проезжую часть в неположенном месте, создавая тем самым опасные ситуации.

Добраться до кладбища, чтобы почтить память близких, можно на общественном транспорте. Автобусы № 16 и 17А останавливаются на остановке ”Вескипости” на Фильтри теэ.

Департамент полиции и погранохраны запретил публичные собрания, которые могут разжигать рознь, также запрещено использование провоцирующей символики. Разрешается возложение цветов и зажжение свечей в память о близких.