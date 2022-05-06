ПАМЯТКА | Георгиевская лента, флаг Украины, буква Z: какую символику нельзя использовать 9 мая в Эстонии?

Можно ли прийти к Бронзовому солдату с георгиевской лентой? А с флагом России или СССР?

Использование любой символики агрессора запрещено. Ни 9 мая, ни в другие дни георгиевской ленте, флагам РФ, СССР, непризнанным так называемых „народных республик”, другой советской символике не место в нашем публичном пространстве.

Можно ли прийти к солдату с флагом Украины? Можно ли скандировать "Слава Украине"?

Украина является жертвой российской агрессии и символы Украины, в том числе флаг, в Эстонии не запрещены. Эстония делами и мыслями поддерживает Украину и выражать свою поддержку не запрещено.

Можно ли прийти в военной форме?

Использование военной формы также запрещены. К тому же элементы и знаки отличия РФ. Также запрещено использование формы ее элементов и знаков отличия советского времени, кроме тех людей, которых являлись участниками Второй мировой войны и носят свои личные награды.

Можно ли слушать советские песни у Военного кладбища?

Включать или исполнять музыку на кладбище запрещено, так как это является выражением настроенности, то есть проведением общественного собрание, что является наказуемым деянием.

Можно ли прийти с фотографией погибшего родственника?

Если человек хочет прийти на военное кладбище с портретом погибшего во Второй мировой родственника, то запрещено проводить таким образом шествие, так как это будет рассматриваться как запрещенное общественное собрание. Фото можно положить только на могилу, в других случаях это будет восприниматься как запрещенное общественное собрание, также на фото не должно быть символов СССР или других символов, поддерживающих агрессию.

Можно ли возложить цветы к памятнику советским солдатам?

Можно возложить цветы и свечи, но на них не должно быть запрещенной символики.

Могу ли я прийти к Бронзовому солдату с друзьями?