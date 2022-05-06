ПАМЯТКА | Георгиевская лента, флаг Украины, буква Z: какую символику нельзя использовать 9 мая в Эстонии?
RusDelfi попросил руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумма подробно объяснить, как законно праздновать 9 мая в общественном пространстве.
Можно ли прийти к Бронзовому солдату с георгиевской лентой? А с флагом России или СССР?
Использование любой символики агрессора запрещено. Ни 9 мая, ни в другие дни георгиевской ленте, флагам РФ, СССР, непризнанным так называемых „народных республик”, другой советской символике не место в нашем публичном пространстве.
Можно ли прийти к солдату с флагом Украины? Можно ли скандировать "Слава Украине"?
Украина является жертвой российской агрессии и символы Украины, в том числе флаг, в Эстонии не запрещены. Эстония делами и мыслями поддерживает Украину и выражать свою поддержку не запрещено.
Можно ли прийти в военной форме?
Использование военной формы также запрещены. К тому же элементы и знаки отличия РФ. Также запрещено использование формы ее элементов и знаков отличия советского времени, кроме тех людей, которых являлись участниками Второй мировой войны и носят свои личные награды.
Можно ли слушать советские песни у Военного кладбища?
Включать или исполнять музыку на кладбище запрещено, так как это является выражением настроенности, то есть проведением общественного собрание, что является наказуемым деянием.
Можно ли прийти с фотографией погибшего родственника?
Если человек хочет прийти на военное кладбище с портретом погибшего во Второй мировой родственника, то запрещено проводить таким образом шествие, так как это будет рассматриваться как запрещенное общественное собрание. Фото можно положить только на могилу, в других случаях это будет восприниматься как запрещенное общественное собрание, также на фото не должно быть символов СССР или других символов, поддерживающих агрессию.
Можно ли возложить цветы к памятнику советским солдатам?
Можно возложить цветы и свечи, но на них не должно быть запрещенной символики.
Могу ли я прийти к Бронзовому солдату с друзьями?
Посещение кладбища группой лиц не запрещено, но запрещены общественные собрания, где используется символика агрессора, в том числе символика РФ и СССР. Запрещено общее шествие, автопробег также рассматривается как запрещенное общественное собрание.
Можно ли носить вещи с буквой Z или V?
Если человек хочет прийти к монументу в одежде с логотипом, который похож на запрещенные символы Z или V, то надо учесть, что полицейский или сотрудник охраны может подойти и попросить убрать или скрыть этот логотип. Важно понимать, что запрещена не сама буква, а то, когда при помощи какого-либо символа создается контекст, поддерживающий агрессию, например, когда символ Z наклеивается на автомобиль по примеру, как это делается на военной технике страны-агрессора.
В Эстонии есть много торговых марок, содержащих букву „z”, но это не означает автоматически разжигание агрессии. Если человек видит в общественном месте символику или логотипы, в отношении которых возникает сомнение, что таким образом кто-то занимается разжиганием розни или поддерживает агрессию, об этом следует на номер 112 сообщить полиции, которая сможет при необходимости проверить информацию.
Как будет реагировать полиция, если заметит людей с враждебной символикой? Будут штрафовать? Увозить в участок?
Недавно вступившие в силу поправки к Пенитенциарному кодексу § 151´1 ”Поддержка и оправдывание международного преступления” предусматривают в наказание за публичное экспонирование символов, связанных с актом агрессии, геноцида, преступления против личности или военным преступлением и предусматривает к наказание штраф до 1200 евро или арест. Полиция решительно реагирует на каждое нарушение уже сегодня, но 8-9 мая мы будем делать это особенно решительно. Надеемся, что каждых из пришедших на военное кладбище сделает все от себя зависящее, чтобы этот день прошел без нарушений и спокойно.