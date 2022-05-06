Какими будут выходные: после довольно теплой субботы похолодает до заморозков

Суббота, 07.05

Ночью: Ясно, местами переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Днем: До полудня малооблачно и преимущественно без осадков. В середине дня облачность увеличится и кратковременные дожди распространятся по всей Эстонии. Ветер юго-западный, западный 4-10, порывы до 14 м/с, вечером, начиная с островов, перейдет к северо-западному. Температура воздуха 13..18, на наветренном побережье до 8°С.

Воскресенье, 08.05

Ночью: В начале ночи кратковременные дожди, после полуночи, начиная с северо-запада, прояснится и осадки прекратятся. Ветер повсеместно повернёт к северо-западному 3-9, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха понизится к утру до 1..6°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 4-9, порывы 13, на северном побережье до 15 м/с. Температура воздуха 8..13, на наветренном побережье до 6°С.

Понедельник, 09.05

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный 3-8, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -1..+2, на побережье до +5°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Вторник, 10.05

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-10 м/с. Температура воздуха 1..5, на островах и западном побережье до 7°С.

Днем: До полудня ясно или малооблачно, без осадков. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность увеличится. Ветер юго-западный 5-11, на островах и западном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 12..17, на наветренном побережье до 10°С.