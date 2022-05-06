В Эстонии ограничен доступ к еще одному интернет-сайту
Департамент защиты потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet — TTJA) сделал предписание эстонским телекоммуникационным предприятиям заблокировать доступ к интернет-сайту rubaltic.ru, где распространяется военная пропаганда, оправдывается и поддерживается совершение военных преступлений и разжигается вражда. Деятельность сайта представляет опасность общественному порядку в Эстонии.
Предприятия связи обязаны немедленно выполнить предписание. Блокировка будет действовать 12 месяцев.
TTJA продолжает мониторинг содержания других работающих на территории Эстонии каналов и интернет-платформ и, при необходимости, будет ограничивать деятельность тех ресурсов, которые разжигают рознь.
Самая актуальная информация о заблокированных в Эстонии медиаканалах доступна на сайте TTJA.