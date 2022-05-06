Идаский префект: начало войны в Украине стало шоком для жителей Ида-Вирумаа

Какова обстановка в Нарве в преддверии празднования 9 мая и после начала российской агрессии? Как реагируют люди, когда полиция просит их убрать георгиевские ленточки и другую запрещенную символику?



Спокойная. Георгиевских ленточек на улицах явно меньше, чем в предыдущие годы, и я думаю, что это потому, что большинство людей в Эстонии, в том числе и в Нарве, законопослушны. Мы прилагаем все усилия, чтобы донести до всех информацию о том, что разрешено и что запрещено. Мы много общались с теми, кто использует георгиевские ленточки, и все разрешалось спокойно. Люди отнеслись с пониманием. Ленты убирали. Да, мы не знаем, вернут ли их обратно на место, но все скорее говорит о том, что нет.

Как полиция проводит разъяснительную работу?