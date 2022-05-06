Новости Ида-Вирумаа
06.05.2022, 16:50

Идаский префект: начало войны в Украине стало шоком для жителей Ида-Вирумаа

 
Кярт Анвельт
Такого моря красных флагов и георгиевских ленточек, как 9 мая 2019 года в Нарве, в этом году точно не будет.
Такого моря красных флагов и георгиевских ленточек, как 9 мая 2019 года в Нарве, в этом году точно не будет.
Foto: Dmitri Fedotkin

В преддверии 9 мая руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп готовится как к единичным провокациям в Нарве, так и к тому, что такие единичные провокации могут перерасти в более масштабные.

Какова обстановка в Нарве в преддверии празднования 9 мая и после начала российской агрессии? Как реагируют люди, когда полиция просит их убрать георгиевские ленточки и другую запрещенную символику? 

Спокойная. Георгиевских ленточек на улицах явно меньше, чем в предыдущие годы, и я думаю, что это потому, что большинство людей в Эстонии, в том числе и в Нарве, законопослушны. Мы прилагаем все усилия, чтобы донести до всех информацию о том, что разрешено и что запрещено. Мы много общались с теми, кто использует георгиевские ленточки, и все разрешалось спокойно. Люди отнеслись с пониманием. Ленты убирали. Да, мы не знаем, вернут ли их обратно на место, но все скорее говорит о том, что нет.  

Как полиция проводит разъяснительную работу? 

RusDelfi
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