Икона 90-х. В Эстонии в продаже появился уникальный автомобиль

На портале auto24 появилось объявление о продаже Lamborghini Diablo 6.0 SE. Цена со скидкой указана 89 тысяч евро. Автомобиль 2004 года выпуска и за свои годы проехал всего 21 тысячу километров — чуть больше, чем 1000 км за год. Продавец сообщает, что у автомобиля было два владельца, которые ухаживали за ним с особой бережностью.

Под капотом у Diablo находиться 6-литровый V-образный двигатель, мощностью в 550 итальянских лошадей (или 410 киловатт).

Также сообщается, что этот Lamborghini лимитированной серии. Всего было построено 42 экземпляра. Уникальныц цвет машины называется "Oro Elios". По задумке создателей этот цвет представляет собой восход солнца.

Согласно статистике Дорожного департамента в Эстонии стоит на учете всего один такой суперкар (правда, там почему-то указан 2002 год выпуска).

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