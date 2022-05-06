Эстония готовит три сценария на случай новой вспышки COVID-19

По словам руководителя Научного совета Тойво Майметса, чтобы подготовиться к возможной новой вспышке, государство готовит три возможных сценария: легкая, тяжелая и новая пандемия.

В случае легкой пандемии ограничений не будет. Сложный вариант, по словам Майметса, реализуется в случае возникновения новых вариантов коронавируса, которые вызовут более серьезные заболевания или начнут более активно распространяться, как в прошлом году дельта-штамм.

В случае реализации третьего сценария вирусные частицы мутируют до такой степени, что людям не поможет ни вакцинация, ни то, что они переболели коронавирусом.

"Мы призываем всех — от отдельных лиц до местных самоуправлений и министерств — подумать об этих трех сценариях. О том, что мы будем делать, если первый, второй или третий сценарий воплотится в жизнь", — подчеркнул Майметс.

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