"Нарва могла бы стать современным городом". Алар Карис о привлечении инвесторов и влиянии эмбарго на нефть и газ

О чем вы думаете, когда идете по Нарве?

Каждый раз я думаю о разных вещах. Я ведь не в первый раз в Нарве, так что в этом плане это не какой-то большой сюрприз. Иногда думаешь о Нарве, иногда о каких-то своих вещах. Так что в Нарве видна эта история. То, что было потеряно во второй мировой войне. Это бросается в глаза. Я думаю о том, как сделать Нарву такой же красивой, какой она была до войны.

Какие-то, может, есть идеи и предложения, которые вы можете обговорить, скажем, с мэром?

Но я сегодня вечером встречаюсь с мэром. Это двусторонний разговор. Нарва могла бы стать современным городом. Где сохраняется как старина, так есть и новые архитектурные решения, которые вызывали бы такие своеобразные противоречия. И сегодня такие вещи здесь есть. Чем больше здесь будет таких интересных строений, тем интереснее Нарва будет для инвесторов и для тех, кто хочет здесь жить.

Еще такой вопрос, чем на ваш взгляд для Нарвы грозит или наоборот эмбарго на газ и нефть?

Я думаю, что эмбарго повлияет на всех. И правительство пытается сделать все возможное, чтобы оно не повлияло на людей в Эстонии так, как мы того боимся.

В Нарве довольно полярные точки зрения относительно ситуации, которая происходит. Вы, как президент и как человек, может быть вы могли бы примирить (людей)?

Все начинается с разговора. Мы понимаем, что есть разные мнения, что это за мнения и где их корень. То есть у человека нельзя забрать мнение, но его можно изменить, если он сам того желает.

Встреча президента с нарвитянами состоялась вчера в Нарвском колледже. Подробный материл об этом можно прочитать в этой статье.

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