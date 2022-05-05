Встреча президента с нарвитянами| "Войну в Украине начала Россия. И только Россия может ее закончить".

"8 мая 1945 года закончились бои в Европе во время Второй мировой войны, — продолжил свое вступительное слово Алан Карис. — 9 мая также день Европы, символ желания того, чтобы война никогда не повторилась. Страны договорились между собой и решили дальше жить в мире. Мир — это фундамент Евросоюза. 8 и 9 мая признаны днями памяти о тех, кто сражался во Второй мировой, кто был ранен, пал на фронте, умер в лагерях или госпиталях. Это личная память для многих семей. Но почтение памяти не должно наносить ущерб другим. Принося цветы к памятникам, не стоит использовать символы, вызывающие раздражение наших соотечественников. Надеюсь, у всех наших людей хватит тактичности вести себя так, чтобы почтить память погибших и не никому не навредить".

"Мы в Эстонии дали убежище многим сбежавшим от войны. В основном это женщины и дети. Они останавливаются и в Нарве. Это просто по-человечески дать безопасное место людям, где они могут остановиться до тех пор, пока не смогут вернуться домой. На русском есть прекрасное слово — милосердие. "Справится ли Эстония с таким количеством беженцев? Не будет ли помощь происходить за счет нас? Не вызовет ли это межнациональные споры" — спрашивают меня. Я думаю, Эстония справится", — уверен президент.

"Уверен, что многие с беспокойством следят за тем, что происходит в Украине. Я был в Киеве за два дня до того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Потом в конце второго месяца войны. То, что происходит в Украине — это ужасно. Разбомбленные города, деревни, тысячи погибших людей, десятки тысяч людей, оставшихся без дома, миллионы беженцев. Я никогда не верил, что увижу что-то подобное, в Европе, в XXI веке. Для меня все понятно, эту войну начала Россия. Ответственна за нее Россия, и только она может ее закончить. Так думает 141 страна. В ООН они осудили агрессию России. Это причина санкций против России. Поэтому десятки стран помогают Украине", — объяснил президент позицию государства.

Говоря о Нарве, глава государства отметил: "Нарва — обычный эстонский город, со своими особенностям, со своей историей как и Тарту, Таллинн или Пярну. Здесь наши люди. Мы все друг для друга наши люди".

"У нас могут быть разные мнения. Эстония — демократическая страна, — с этих слов президент Карис начал свою встречу. — Свое мнение очень важно. Именно собственное, не мнение социальных сетей или навязанное телевизором".

Встреча запланирована в рамках визита президента на Северо-Восток страны. Корреспондент RusDelfi Екатерина Конакова за несколько минут до начала встречи сообщила, что актовый зал колледжа почти заполнен.

Нарва не должна быть местом, куда приезжают, когда происходит кризис.

Ведущий встречи Дмитрий Пастухов предложил задавать вопросы. И для начал первым спросил: "Господин президент, в последнее время Нарву посетило много гостей от министров до евродепутатов, чем вызван такой ажиотаж? В последний раз он наблюдался в 2014 году".

Да, я считаю, что Нарва не должна быть городом, куда приезжают в случае кризиса. В Нарве я второй раз в качестве президента. Первый раз я сказал, что Нарва — это часть Ида-Вирумаа, есть и другие города в этой части Эстонии, что я вернусь обязательно. И вот я вернулся. Я жил в Эстонии бОльшую часть своей жизни, но не был, к примеру, в Кивиыли. И я там побывал сейчас. Это то, о чем стоит подумать. Чтобы наши люди по работе или просто так могли путешествовать по своей стране. Даже если нет повода, просто серните туда. Ты должен понимать людей и то, что происходит в государстве.

У меня был план посетить Нарву. Но я хотел посетить и другие части Ида-Вирумаа. Но вот меня пригласили и решил, что надо. И жители Нарвы тоже должны поехать, увидеть Эстонию.

Что на душе у нарвитян?

Я думаю, у всех свои сложности. Война влияет на нас всех. Думаю, что и нарвитяне об этом думают. Это наш общий вопрос.

Лариса, 57 лет, мать 5 детей и предприниматель.

"Уважаемый президент, все говорят об интеграции Нарвы в Эстонию. Но это неправильно. Нарва — это часть Эстонии. Она уже в Эстонии. Но есть масса этнических эстонцев, русских, которые живут не в Нарве и которые не знают, что Нарва — третий по величине город. В книге для детей, я ее смотрела, не было Нарвы! Хотелось бы, чтобы вы помогли изменить ситуацию. Я прошу, чтобы сделали проект интеграции в обе стороны.

Второе: я считаю, что законы о том, что для работы в самоуправлении надо знать на С1 — это жестко. Это не уменьшает мои способности как специалиста, если я не так хорошо знаю язык.

Третье. Неужели нельзя, чтобы от государства была госполитика, чтобы государство помогало беженцам.