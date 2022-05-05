Встреча президента с нарвитянами| "Войну в Украине начала Россия. И только Россия может ее закончить".
Сегодня в 17.00 в Нарвском колледже началась встреча президента Эстонии Алар Кариса с жителями самого крупного города Ида-Вирумаа.
Встреча запланирована в рамках визита президента на Северо-Восток страны. Корреспондент RusDelfi Екатерина Конакова за несколько минут до начала встречи сообщила, что актовый зал колледжа почти заполнен.
Видео встречи.
"У нас могут быть разные мнения. Эстония — демократическая страна, — с этих слов президент Карис начал свою встречу. — Свое мнение очень важно. Именно собственное, не мнение социальных сетей или навязанное телевизором".
Говоря о Нарве, глава государства отметил: "Нарва — обычный эстонский город, со своими особенностям, со своей историей как и Тарту, Таллинн или Пярну. Здесь наши люди. Мы все друг для друга наши люди".
"Уверен, что многие с беспокойством следят за тем, что происходит в Украине. Я был в Киеве за два дня до того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Потом в конце второго месяца войны. То, что происходит в Украине — это ужасно. Разбомбленные города, деревни, тысячи погибших людей, десятки тысяч людей, оставшихся без дома, миллионы беженцев. Я никогда не верил, что увижу что-то подобное, в Европе, в XXI веке. Для меня все понятно, эту войну начала Россия. Ответственна за нее Россия, и только она может ее закончить. Так думает 141 страна. В ООН они осудили агрессию России. Это причина санкций против России. Поэтому десятки стран помогают Украине", — объяснил президент позицию государства.
"Мы в Эстонии дали убежище многим сбежавшим от войны. В основном это женщины и дети. Они останавливаются и в Нарве. Это просто по-человечески дать безопасное место людям, где они могут остановиться до тех пор, пока не смогут вернуться домой. На русском есть прекрасное слово — милосердие. "Справится ли Эстония с таким количеством беженцев? Не будет ли помощь происходить за счет нас? Не вызовет ли это межнациональные споры" — спрашивают меня. Я думаю, Эстония справится", — уверен президент.
Про 9 мая
"8 мая 1945 года закончились бои в Европе во время Второй мировой войны, — продолжил свое вступительное слово Алан Карис. — 9 мая также день Европы, символ желания того, чтобы война никогда не повторилась. Страны договорились между собой и решили дальше жить в мире. Мир — это фундамент Евросоюза. 8 и 9 мая признаны днями памяти о тех, кто сражался во Второй мировой, кто был ранен, пал на фронте, умер в лагерях или госпиталях. Это личная память для многих семей. Но почтение памяти не должно наносить ущерб другим. Принося цветы к памятникам, не стоит использовать символы, вызывающие раздражение наших соотечественников. Надеюсь, у всех наших людей хватит тактичности вести себя так, чтобы почтить память погибших и не никому не навредить".
Нарва не должна быть местом, куда приезжают, когда происходит кризис.
Ведущий встречи Дмитрий Пастухов предложил задавать вопросы. И для начал первым спросил: "Господин президент, в последнее время Нарву посетило много гостей от министров до евродепутатов, чем вызван такой ажиотаж? В последний раз он наблюдался в 2014 году".
Да, я считаю, что Нарва не должна быть городом, куда приезжают в случае кризиса. В Нарве я второй раз в качестве президента. Первый раз я сказал, что Нарва — это часть Ида-Вирумаа, есть и другие города в этой части Эстонии, что я вернусь обязательно. И вот я вернулся. Я жил в Эстонии бОльшую часть своей жизни, но не был, к примеру, в Кивиыли. И я там побывал сейчас. Это то, о чем стоит подумать. Чтобы наши люди по работе или просто так могли путешествовать по своей стране. Даже если нет повода, просто серните туда. Ты должен понимать людей и то, что происходит в государстве.
У меня был план посетить Нарву. Но я хотел посетить и другие части Ида-Вирумаа. Но вот меня пригласили и решил, что надо. И жители Нарвы тоже должны поехать, увидеть Эстонию.
Что на душе у нарвитян?
Я думаю, у всех свои сложности. Война влияет на нас всех. Думаю, что и нарвитяне об этом думают. Это наш общий вопрос.
Лариса, 57 лет, мать 5 детей и предприниматель.
"Уважаемый президент, все говорят об интеграции Нарвы в Эстонию. Но это неправильно. Нарва — это часть Эстонии. Она уже в Эстонии. Но есть масса этнических эстонцев, русских, которые живут не в Нарве и которые не знают, что Нарва — третий по величине город. В книге для детей, я ее смотрела, не было Нарвы! Хотелось бы, чтобы вы помогли изменить ситуацию. Я прошу, чтобы сделали проект интеграции в обе стороны.
Второе: я считаю, что законы о том, что для работы в самоуправлении надо знать на С1 — это жестко. Это не уменьшает мои способности как специалиста, если я не так хорошо знаю язык.
Третье. Неужели нельзя, чтобы от государства была госполитика, чтобы государство помогало беженцам.
Пенсия в 65 лет — это хорошо. Но мне 57 лет, и я не могу найти работу. Нужно государству на это посмотреть. То, что вы сказали про войну. Вообще не шучу, но у нас много бомбоубежищ в старых городах. Их нужно привести в рабочее состояние. Это должна быть государственная программа. Подача воздуха, воды".
- Во многом согласен. В какой-то момент мы решили, что не стоит беспокоиться о таких вещах, как бомбоубежища, в отличие, к примеру, от Финляндии. Сегодня правительство занимается этим. Следующей фазой будет то, что их будут приводить в порядок. Надо быть готовыми ко всему.
Что каксается языков — это задача правительства, как решить эту проблему. Что касается беженцев из Украины, есть хорошие специалисты. Украинцы — образованные люди. Их возможности надо использовать.
Мы 30 лет живет в независимой Эстонии. Но многие вещи не сделаны. И это стало ясно в кризисное время.
Олеся из Силламяэ.
"Меня волнует следующий отопительный сезон. Что будет с энергоресурсами? Второй вопрос: в Ида-Вирумаа буря недовольства из-за выключения российских каналов. Не думало ли правительство повернуться к рускоязычным людям? Может, больше газет, каналов для нас?"
- Я думаю, у нас есть правительство и министры, которые должны этим заниматься. Я, как и вы, могу рекомендовать членам правительства, что об этом надо подумать. Уверен, они уже занимаются вопросом отопительного сезона. Думаю, они найдут альтернативное топливо. У нас есть сланец, но мы знаем, что он неэкологичен. И надо всё это взвесить. Не отменить зеленый поворот, но держать работающими электростанции, пока не будет полная замена альтернативными.
Про СМИ: может, и больше надо было и раньше дать денег. Я уже сказал, что в нашей стране выделяется слишком мало денег на хороший телеканал. Для ETV+, я имею в виду. Какое-то изменение произошло. И во время ковида стали его больше смотреть. Изменения происходят. Но деньги не приходят неизвестно откуда. Они приходят за счет чего-то.
Аплодисменты аудитории вызвал даже не вопрос, а призыв одного из участников встречи.
"Убежден, что большинство русских уважительно относятся к эстонской культуре. И подавляющее большинство эстонцев также хорошо к русской культуре. Но напряжение проскальзывает. Эстонцы пострадали от Советского Союза, от Сталина. Мне понятна боль эстонцев. Нужно отдавать отчет, что было правительство и был народ. Народ репрессий не делал. Переносить обиду на русских — это непонятно. Нужно откорректировать вопрос. Давайте оставим обиду в прошлом. Давайте вместе шагать вперед".
- Не русские воюют, а президент РФ. Я согласен с вами. Я на своих прошлых должностях был связан с русскими. Культура и русские люди с одной стороны и власть с другой — это разные вещи.
"Эстония всегда отличалась жесткой риторикой в отношении России. Может, если бы по-другому было во внешней политике, то и сейчас было бы по-другому?"
- Если мы возьмем Финляндию, то эта страна была настроена дружелюбно по отношению к России. Но у них хорошая армия. Армия требует больших расходов.
Девушка спросила: "Что же будет, если в России объявят мобилизацию".
- Эстонии не стоит бояться военной опасности. Наша армия оснащена, мы в НАТО. Это речь о НАТО, не только об Эстонии.Я думаю, нападения не произойдет.
Мы должны держать военноспособность на том уровне, чтобы никто не подумал нападать на нас. Пока мы нашли пути: НАТО нас защищает. Так спокойнее, коллективная оборона лучше.
Анна рассказывает о своей молодежной некоммерческой организации и она говорит, что столкнулась с тем, что когда ты приезжаешь в любой другой регион и говоришь на эстонском, тебе удивляются, что ты из Нарвы. Почему есть мнение, что в Нарве не активная молодежь?
- Эстонцы хорошо друг друга не знают. Многие таллиннцы думают, что страна заканчивается в 40 километрах от их города. Мы плохо знаем нашу страну. Здорово, что в Нарве стали больше учить эстонский. Возможно, нам следует подумать о каких-то проектах, которые помогали бы больше говорить на эстонском. Я был в Голландии год, но я не выучил язык, я говорил на английском. А мои дети выучили. Среда должна поддерживать, тогда легче будет выучить язык. Да, важно учить эстонский язык.
Реплика женщины из зала: ей больно видеть памятник Ленина сломанный, на задворках.
- Думаю, что символы — важная сейчас тема. Но лучше это обсуждать не тогда, когда идет война. Монументы напоминают болезненные моменты истории. Но сейчас не время бороться с ними.
Президенту задали вопрос: может, стоило бы "Русский театр" перевести в Нарву? президенту.
- Ну почему бы и нет. Роттердам совсем разрушили. И не стали восстанавливать. А решили пригласить модных архитекторов. Теперь это другой город. Есть разные способы делать город культурным. Можно театр перевести, а можно найти и другие варианты.
Руководитель нарвского фехтовального клуба обратился с просьбой: нет контакта с параолимпийским комитетом, город помогает, но когда встает вопрос участия эстонской команды в соревнованиях в другой стране, можно ли финансировать клуб, чтобы нарвитяне могли продолжать тренироваться и по-прежнему приносить победы? Или перевести под крыло олимпийского комитета?
- Я могу ответить, что я сделал маленький шаг в том направлении, чтобы олимпия и параолимпия были вместе. Юридические проблемы должны быть решаемы. Надо разобраться.
Следующий вопрос о том, останется ли работа у жителей Нарвы, не перейдет ли вся к беженцам?
- Разные страны ведут себя по-разному. У нас многие едут в Таллинн, а не остаются в маленьких городах. Но статус беженца — это статус беженца. Мы будем контролировать ситуацию. Я не думаю, что это заберет работу у тех, кто живет здесь.
Заговорили о проблеме учителей. Их не хватает. И речь не только об учителях эстонского языка.
- Я думаю, может, сделать стипендии. У меня дочка учитель в Тарту. И я с ней говорил об этом. Был конкурс на учителя эстонского языка, а никто не подал заявки. Этой проблемой мы занимаемся. Сразу учителя не появляются.
Девушка из России говорит, что она нежно любит Эстонию, хочет выучить эстонский, следит за жизнью в Эстонии и хочет здесь жить. Она понимает, почему сейчас не выдают визу. Но среди ее друзей много айтишников, например, которые хотели бы приехать жить и работать сюда. Она хочет, чтобы правительство знало, что есть ребята, которые готовы работать, они разделяют демократические ценности страны. Есть врачи,которые готовы работать, но пока нет знания языка. "Может, что-то изменится. И в моей стране невозможно поговорить с президентом. И не очень бы и хотелось, если честно. Благодарю за такую возможность".
- Да, это преимущество маленькой страны. Чтобы все решилось, о чем вы говорите, надо, чтобы агрессия России закончилась.
Президент Алар Карис в рамках визита в Ида-Вирумаа посетит различные предприятия, дружину Союза обороны, встретится с местными жителями и даст гимназистам два урока обществоведения. В субботу он откроет Дни фестиваля Tallinn Music Week в Нарве.