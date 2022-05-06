Вы можете получить компенсацию стоимости лекарств в исключительном порядке. Что нужно для этого предпринять?

Иногда возникают проблемы с наличием лекарств из-за сбоев в их производстве или поставках. "В прошлом году Больничная касса приняла несколько решений о компенсации лекарств в исключительном порядке, чтобы пациентам не приходилось прерывать лечение из-за отсутствия лекарства или покупать аналогичные лекарства по полной цене до тех пор, пока человеку не станет доступно его основное лекарство”, — сказала главный специалист отдела лекарств и медицинских изделий Больничной кассы Кайди Реккер. Например, проблемы с доступностью антидепрессанта Элонтрила была решена таким образом, что Больничная касса предоставила застрахованным пациентам возможность приобрести со скидкой альтернативное лекарство, содержащее то же действующее вещество, до окончания затруднений с поставками Элонтрила.

В прошлом году Больничная касса выплатила в общей сложности 184 миллиона евро за льготные лекарства. В это число входят рецептурные лекарства, прописанные врачами, которые человек покупает в аптеке, а также лекарства, которые дают человеку в больнице. На компенсацию лекарств в исключительном порядке в 2021 году было потрачено 1,9 миллиона евро. Данной исключительной льготой воспользовались 2447 пациентов, всего было выписано 9880 рецептов со льготой, полученной в исключительном порядке, и была выкуплена 22 401 упаковка таких льготных лекарств.

Если смотреть на статистику разных заболеваний, то больше всего средств было потрачено на лекарства для лечения расстройств гормональной системы и различных метаболических заболеваний — в общей сумме Больничная касса выплатила 889 635 евро и такие лекарства получило 692 человека. Затем следуют лекарства для лечения опухолей, на которые было потрачено 353 602 евро, итого данные лекарства получило 35 пациентов.