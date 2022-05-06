Кристиан Яани в Киеве: Россия не должна выиграть эту войну. Эстония готова отправить в Украину саперов и спасателей

Кристиан Яани вместе с прибалтийскими и польскими коллегами посетил вчера Украину, где было подписано многостороннее соглашение о сотрудничестве по предотвращению трансграничной преступности и восстановлению сферы управления МВД Украины после войны. Соглашение было подписано в аэропорту Антонов, который подвергся бомбардировке российскими войсками, на фоне потерпевшего крушение крупнейшего в мире грузового самолета "Мрія".

В своем обращении министр внутренних дел отметил, что Эстония продолжит всестороннюю поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Это касается как прямой политической, так и практической помощи Украине, в том числе гуманитарной, а также в плане послевоенного восстановления и поддержки введения жестких санкций против России.

"Россия не должна выиграть эту войну. Цена войны должна быть очень дорогой для России, и все виновные во вторжении в Украину должны быть наказаны. Крайне важно, чтобы Украина получила официальный статус страны-кандидата в Европейский Союз — Эстония полностью поддерживает это", — сказал Яани.

На сегодняшний день число военных беженцев в Эстонии составляет почти 36 000. Эстония оказывала необходимую помощь Украине на местах с начала войны, и будет продолжать это делать. По словам Яани, общий вклад гуманитарной помощи Эстонии — более 16 миллионов евро, включая поддержку гражданского общества и частного сектора.

От министерства внутренних дел Эстонии в Украину направлена ​​разного рода помощь. "Мы отправили в Украину костюмы спасателей и саперов, раскладушки, уличные палатки, генераторы, VoIP-телефоны и многое другое. Готовность наших саперов выехать в Украину — 48 часов", — сказал Яани.

Эстония также готова направить в Украину группу спасения и помощи при катастрофах. ”Здесь есть места, где не осталось не разрушенных в ходе военных действий домов или участков. Помощь наших специалистов очень нужна в Украине”, — сказал Яани.

Кристиан Яани встретился с министром внутренних дел Украины и его заместителями в Киеве, а также посетил Бучу.