Вахер: чем ближе 9 мая, тем строже может быть вмешательство полиции

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал в интервью ETV, что полицией была проведена большая профилактическая работа, чтобы сделать 9 мая безопасным, передает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Он также сказал, что у властей пока нет информации о том, чтобы кто-то хотел бы организовать на 9 мая шествие, но полиция готова к возможным провокациям.

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.