День украинской культуры пройдет в Таллинне 28 мая

Организаторами Дня украинской культуры выступили Международная организация женщин в Эстонии и Фонд Таллинской Телебашни.К участию присоединятся украинцы, вынужденные покинуть свои дома после вторжения российских войск на территорию Украины, и которые смогли найти убежище в Эстонии, а также те украинцы, которые уже проживали в этой стране.

По словам организаторов, многим украинцам сейчас очень нужна моральная поддержка, особенно приехавшим недавно. Подавляющее большинство временных переселенцев составляют женщины и дети. Поэтому Международная организация женщин в Эстонии взяла на себя инициативу и организовала мероприятие, которое сможет на своей площадке объединить украинцев, дать возможность познакомиться, и познакомить посетителей ближе с украинской культурой, кухней и традициями.

"Наша цель — дать возможность высказаться женщинам-мигрантам, а также укрепить сети поддержки и сотрудничества всех меньшинств в Эстонии. Объединение людей с помощью мероприятий культурного разнообразия — это способ отметить различия и сделать видимыми усилия малого бизнеса, которому нужен дополнительный толчок для развития" — Далиса Сиснерос, член правления Международной организации женщин в Эстонии.

На мероприятии будут украинская еда и музыка, показы украинских фильмов, мастер-классы для посетителей всех возрастов и ярмарка.

День украинской культуры пройдет на территории Таллинской Телебашни — гостеприимном международном объекте, имеющем символическое значение для эстонцев, который поддерживает мероприятия по созданию сообщества и культурное разнообразие.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 18.00.

Вход свободный.

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