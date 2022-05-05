В Эстонии запущен новый русскоязычный веб-канал(3)
В интересах большей доступности русскоязычного медиаконтента Eesti Rahvusringhääling запустил новый веб-канал Jupiter +, на котором сконцентрирован русскоязычный видео- и аудиоконтент, предлагаемый ERR в виде программ, фильмов и сериалов.
Запущенный сегодня "Юпитер+" — русскоязычный аналог веб-канала "Юпитер" двухлетней давности. На странице размещены программы телеканала ETV+, радиостанции Raadio 4, ценный контент, накопленный за годы в архивах ERR, а также сериалы и фильмы, закупленные национальным телерадиовещанием.
Контент на Юпитере+ на русском языке, и в зависимости от шоу, сериалов и фильмов пользователь может выбирать между русским переводом, а также оригинальным звуком и субтитрами. Помимо контента собственного производства и международных закупок, особенно важен контент, закупаемый у украинских производителей и дистрибьюторов. Например, на главной странице рекомендаций Юпитер+ - сериал «Сова» украинского производства. Также в рубрике украинских новостей можно найти три специальных канала, которые предоставляют адекватную информацию о том, что происходит в Украине на русском, украинском и английском языках.
Как и в случае с эстонским Юпитером, зарегистрированные пользователи российского Юпитер+ имеют некоторые преимущества перед незарегистрированными пользователями. Создав учетную запись на странице Юпитер+, вы сможете добавить в список избранное, а авторизовавшись - продолжить просмотр или прослушивание прерванных передач.
Юпитер + можно найти на jupiterpluss.err.ee