В Эстонии запущен новый русскоязычный веб-канал

Контент на Юпитере+ на русском языке, и в зависимости от шоу, сериалов и фильмов пользователь может выбирать между русским переводом, а также оригинальным звуком и субтитрами. Помимо контента собственного производства и международных закупок, особенно важен контент, закупаемый у украинских производителей и дистрибьюторов. Например, на главной странице рекомендаций Юпитер+ - сериал «Сова» украинского производства. Также в рубрике украинских новостей можно найти три специальных канала, которые предоставляют адекватную информацию о том, что происходит в Украине на русском, украинском и английском языках.