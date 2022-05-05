Закрыто Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове

Все документы, удостоверяющие личность, оставшиеся в Генеральном консульстве Санкт-Петербурга и в Псковском представительстве, будут отправлены в посольство Эстонии в Москве. Все документы, удостоверяющие личность, выданные Генеральным консульством Эстонии в Санкт-Петербурге или представительством в Пскове, также будут отправлены в Посольство Эстонии в Москве. Для получения документа необходимо заранее зарегистрироваться в консульстве. Если вы желаете получить документ в Эстонии, вам необходимо обратиться в Департамент полиции и погранохраны.