Закрыто Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове
С 5 мая закрыты Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге и Псковское представительство. За консульскими услугами или помощью граждане Эстонии могут обратиться в посольство Эстонии в Москве . Если вам нужна консульская помощь, вы также можете обратиться в одно из представительств любого государства-члена ЕС в Санкт-Петербурге.
Все документы, удостоверяющие личность, оставшиеся в Генеральном консульстве Санкт-Петербурга и в Псковском представительстве, будут отправлены в посольство Эстонии в Москве. Все документы, удостоверяющие личность, выданные Генеральным консульством Эстонии в Санкт-Петербурге или представительством в Пскове, также будут отправлены в Посольство Эстонии в Москве. Для получения документа необходимо заранее зарегистрироваться в консульстве. Если вы желаете получить документ в Эстонии, вам необходимо обратиться в Департамент полиции и погранохраны.
Визовые центры в Санкт-Петербурге и Пскове продолжат свою работу, ходатайствовать о визах можно на прежних условиях.