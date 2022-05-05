ФОТО | Бывший лидер "Зеленых Эстонии" Зюлейха Измаилова вступает в партию Eesti 200

По словам Измаиловой, она сделала выбор в пользу Eesti 200, потому что там она сможет и дальше в сильной команде заниматься любимым делом — посвятить себя защите окружающей среды.

Климат и окружающая среда были актуальны и у "зеленых", почему она не продолжила свою деятельность там?

"У "зеленых" я должна была делать и многое другое", — сказала политик и добавила, что трудно работать в непарламентской партии, которая не имеет поддержки.

"Не за горами парламентские выборы, и активная подготовка к выборам в Рийгикогу уже идет", — сказала Измаилова о ближайших планах.

Измаилова состояла в партии "Зеленые Эстонии" с 11 марта 2015 года до 10 февраля 2022 года, руководила этой партией с марта 2017-го и до ухода.

С ноября 2017 по апрель 2019 года занимала пост вице-мэра Таллинна.