ПОДКАСТ | "Бензин дорогой — я пускаю слезу два раза в неделю". Российский актер и КВНщик Писаренко переехал в Таллинн

Сергей и Марина Писаренко встретили войну в Киеве, проживали они недалеко от Бучи. В начале войны они выехали из страны, а теперь оказались в Эстонии — живут у друзей. Они уже бывали в Таллинне. Однако впервые им приходится здесь жить длительное время. Их дети ходят в местную школу, где учатся на английском языке и активно изучают эстонский. "Мне многое здесь нравится. Во-первых, тут нет пробок. В Киеве ты стоишь в пробках большую часть времени. Тут из любой точки Таллинна ехать 15 минут. Во-вторых, тут хорошая инфраструктура. Рядом качественные школы, магазины. В-третьих, рядом с нашим домом уникальные кафе, рестораны, пекарни, все вкусно. На бытовом уровне все прекрасно, удобно. Самое главное, наши друзья создали такую атмосферу, что мы полюбили Таллинн", — сказала продюсер Марина Писаренко.

Телеведущий и актер Сергей Писаренко уже выступал в Таллинне несколько раз. Сейчас, когда здесь приходится жить, он стал подмечать разные детали. "Я согласен с Мариной, тут спокойно, размеренно, легкая медлительность. Если мы договорились встретиться, то это не значит, что это произойдет сегодня или завтра. Тут люди очень научные. Говорят, тут в XVI веке не разрешали жениться, если ты без образования. Уровень образованности в Эстонии настолько высок… Здесь есть научная элита, люди верят в знания, очень много атеистов", — продолжил победитель высшей лиги КВН 2002 года.

"Бензин, конечно, дорогой… Я пускаю слезу два раза в неделю, когда заправляюсь. В Киеве литр бензина стоил около 1 доллара. В Москве 52 рубля, или 60 евроцентов. И тут вдруг почти два евро. На 50 евро заправляю 25 литров! Я опускаю деньги в автомат и жду сдачу. Второе, конечно, это ветер. Вы заклинатели ветров. Я удивляюсь тем людям, которые покупают дом в первой линии у моря. Ветер такой, что ресницы загибаются. Ты быстро возвращаешься домой, потому что тебя сдувает", — сказал Писаренко.

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