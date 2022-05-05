ФОТО И ВИДЕО | Вы его знаете? Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого в преступлении мужчины

Мужчина, запечатленный на фото и видео, подозревается в том, что ранним утром 2 мая он проник к помещения в центре Таллинна и украл технику.

У него своеобразная прическа — темные волосы посреди головы, бока побриты налысо.

Всех, кто его узнает, полиция просит связаться со старшим следователем Марио Линдау по номерам 6123976 или 53817895 или э-почте mario.lindau@politsei.ee

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