Полиция просит помощи в поисках 64-летнего мужчины, пропавшего в Таллинне в феврале
Полиция просит помощи в поисках 64-летнего Хиллара, которого в последний раз родственники видели на Таллиннском автобусном вокзале 7 февраля. 7 февраля он должен был поехать на трамвае на железнодорожный вокзал, а оттуда якобы к знакомой на Таммсааре теэ. Других данных о знакомой нет.
Родственники сообщили полиции о пропаже Хиллара в апреле. На данный момент проверены больницы, окрестности дома Хиллара, опрошены его родственники и знакомые, никто из которых не видел мужчину с февраля. Его мобильный телефон выключен.
Его рост — 175 см, он худощавого телосложения. По состоянию здоровья он ходит очень медленно и его речь затруднена. У него волосы с проседью средней длины и борода. Он носит очки, на нем была черная куртка, синий рабочий комбинезон со светоотражающими полосками и меховая зимняя шапка.
Полиция просит всех, кто видел Хиллара или знает, где он может находиться, позвонить по номеру 112.