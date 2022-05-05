ВИДЕО | Полиция 9 мая будет следить за порядком в усиленном режиме. Правительство рассказало о новых решениях

Каллас сообщила, что 9 мая полиция будет следить за порядком в усиленном составе. В случае провокаций стражи порядка готовы привлечь еще больше сил. 9-10 мая запрещены публичные собрания с использованием символики агрессора. Каллас призвала всех провести эти дни спокойно, считаясь друг с другом.

”Эстония — наш общий дом. У разное прошлое, разное понимание прошлого, но общее будущее, и мы должны думать об этом”, — отметила премьер-министр.

Смотрите запись трансляции с синхронным переводом на русский язык!

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