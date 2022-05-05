ФОТО | Банк Эстонии планирует выпустить в оборот монету, посвященную Украине

Монеты будут выпущены в оборот в конце этого года, но уже летом в продажу поступят монетные карты с данной монетой, выручку от продажи которых Банк Эстонии передаст Национальному банку Украины.

Автором дизайна монеты стала уроженка Харькова Дарья Титова, которая сейчас учится в Эстонской художественной академии.

По словам автора, она изобразила на монете девушку, символизирующую нежность. Девушка держит в руках птицу. Рядом изображен колос и приведено ставшее символом сопротивления приветствие ”Slava Ukraini”.

"Впервые на монете Банка Эстонии появится текст на иностранном языке, но это исключительная ситуация. "Slava Ukraini" символизирует стремление Украины к свободе", — прокомментировал председатель совета банка Март Лаар.

Специальный дизайн двух евро должен быть одобрен Европейской комиссией и странами ЕС.