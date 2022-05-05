Томан, Попов, Эмбрих, Цукерман и другие. Открытое письмо видных русскоязычных деятелей Эстонии о 9 мая
Директор Центра русской культуры Эдуард Томан и другие руководители общественных и культурных объединений составили открытое письмо, под которым подписались более 40 человек. В нем они сообщают о том, что присоединяются к словам Михаила Кылварта о праздновании 9-го мая.
"Мы, руководители общественных и культурных объединений, представители многонациональной Эстонии, присоединяемся и поддерживаем обращение мэра Таллинна Михаила Кылварта к русскоговорящим жителям Эстонии.
Война — это абсолютное зло, и каждый год 9 мая в наших семьях отмечался с верой в то, что эта трагедия больше никогда не повторится. В этот день мы достойно почтим память павших и не поддадимся на возможные провокации. Мы призываем сохранять спокойствие, отказаться от мероприятий и любой символики. Наш общий долг, вне зависимости от родного языка и национальности — сохранить мир в наших сердцах, в нашем общем доме, в нашей стране.
Эдуард Томан, директор Центра русской культуры
Светлана Янчек, директор Русского театра Эстонии
Игорь Ермаков, председатель правления Союза Русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии
Аркадий Попов, врач
Ирина Эмбрих, олимпийская чемпионка
Ханон Барабанер, кандидат экономических наук, профессор, Почётный гражданин Таллинна
Рафик Григорян, доктор философских наук, профессор, историк, Почётный гражданин Таллинна
Алена Тедер, преподаватель
Александр Цукерман, журналист
Михаил Владиславлев, журналист
Александр Караулов, председатель правления Клуба ветеранов флота
Нина Павлова, председатель Таллиннского общества участников Второй Мировой войны
Николай Бышок, председатель президиума Союза Ветеранских организаций Эстонии
Евгений Брой, председатель правления Ассоциации ветеранов боевых действий Эстонии
Владимир Барсегян, руководитель Русского театра кукол
Нина Попова, руководитель театра "Юность"
Евгения Кукк, председатель Эстонского Северянинского культурного общества
Ольга Чуприна, руководитель литературного клуба "Гармония"
Людмила Полякова, председатель Объединения учителей русских школ
Илона Узлова, международное объединение национально-культурных обществ ”Лира”
Илзия Ахмет, Культурное общество татар Эстонии ”Идель”
Ивета Мамедова, Осетинское национально-культурное общество ”Ир”
Арина Хан, Эстонско-корейское культурное общество
Хасан-Бой Умурзаков, Эстонско-узбекское культурное общество ”Наргиза”
Татьяна Нижник, Белорусское культурное общество ”Лёс”
Октай Достиев, Лезгинское культурное общество в Эстонии
Алиса Сааль, Молдавское общество ”Люцефарул”
Юлия Гиберт, Славянское культурное общество ”Акрида”
Имеди Кикеишвили, Грузинское культурное общество ”Самшобло”
Казбулат Шогенов, Кабардинское культурное общество ”Эльбрус”
Галина Строкова, Славянское культурное общество ”Виктория”
Лариса Иванищева, Бурятское культурное общество ”Байкал”
Айдынай Бухарбаева, Казахское общество в Эстонии ”Атамекен”
Наталья Белоцерковская, Нарвский координационный совет национальных меньшинств, Нарвское польское общество
Лидия Григорьева, Нарвское чувашское общество ”Нарспи”
Рафаэль Шарафетдинов, Нарвское татарское культурное общество
Светлана Заугарова, председатель русского хорового общества в Эстонии
Анна Макаренкова, руководитель вокального ансамбля Viva Musica
Татьяна Тоде, Ансамбль ”Крапива”
Сергей Волочаев, председатель правления Объединения Русских Художников в Эстонии
Маргарита Смирнова, руководитель детской художественной студии ”Валери”
Яна Жогаль, творческое объединение художников национальных меньшинств ”Арт Мастер”
Рамелия Улубаева, НКО лезгинский ансамбль ”Лезгинка”
Евгения Селезнева, Ансамбль фольклорного танца ”Ариран”
Петр Зотович, НКО Ансамбль молдавского народного танца ”Буцурия”
Наталья Ильвес, НКО Ансамбль цыганского танца ”Аль Соль” и танцевальная школа ”Хаморо”
Анжела Макарова, Мария Терас, руководители Театра танца "Рада"
Жанна Нефедьева, художественный руководитель хореографической студии Шоу-балет ”Визави”
Нурфания Фазлиева, Женский клуб национальных меньшинств ”Лира”
Марина Кёнигсберг, НКО Арт-ателье ”Модус”
Марина Дацковская, НКО Мастерская — клуб по интересам ”Стиль”
Евгения Лассель, Cka3ka OÜ
Елена Савчук, НКО DeLight Grupp MTÜ
Надежда Молодых, НКО Gorlitsa
Лариса Новожилова, руководитель MTÜ Sotsium
Алексей Семёнов, директор Центра информации по правам человека
Обращение мэра Михаила Кылварта к русскоговорящим таллиннцам
За тысячелетия истории цивилизации на Земле не случалось ничего более ужасного, чем война. За многие столетия было пролито столько крови и слез, что у человечества должен был выработаться иммунитет против войны. Но этого не случилось. Снова гибнут женщины и дети, калечатся судьбы и тела. Снова люди теряют человеческий облик.
9 мая миллионы людей отмечают прежде всего прекращение горечи и страдания — прекращение войны. 9 мая мы поминаем всех погибших — мы поминаем героев, которые защищали и освобождали, делали все, чтобы прекратить ужасы войны.
Никто из нас не хочет войны. В своем доме, городе, стране. Никто не хочет испытывать горечи безысходности и безвозвратных потерь. Никто не хочет покидать свой дом, чтобы спасти свою жизнь и жизни своих близких. 9 мая — прежде всего про это. Именно это завещали нам те, кто прошел через поля Великой Отечественной Войны. Те, кто надрывался в тылу и бросался в последнюю атаку на передовой. Никто из них не хотел войны.
Мы должны быть достойны этой памяти. Сделать все, чтобы война никогда не пришла в наш дом, сделать все, чтобы от войн не страдали люди в других странах. В этом есть высшее проявление человечности и уважения к памяти.
Сегодня всего в тысяче километров от нас опять идет война. Опять гибнут люди. И ни одна цель, ни одна идеология не может оправдать гибель детей и слезы матерей.
В этом году 9 мая будет проходить под грохот взрывов там же, где это уже происходило 80 лет назад. В этом году 9 мая будет проходить в ситуации, когда в обществе растет уровень напряжения, страха и взаимного недоверия… Так не должно быть.
Мы должны сделать все, чтобы общими усилиями пройти через этот сложный период. И вместе встретить следующие кризисы. А они, судя по всему, не за горами. Нас ждет катастрофическое повышение цен на энергоносители и продукты. Экономический спад и социальная напряженность. Нам нельзя усугублять это поиском врагов и шельмованием. Любой кризис, усугубленный конфликтами, больно ударит по каждому. Как бы мы ни хотели, но мы все зависим друг от друга. Давайте отнесемся с пониманием к тому, что у нас может быть разное отношение к действительности и к историческим событиям. Надо сконцентрироваться на том, что у нас в любом случае общее будущее. На том, что у нас должно быть будущее.
Мы все очень хорошо понимаем, если что-то произойдет 9 мая в Таллинне у Бронзового солдата — пострадают все. А виноватых обязательно назначат. Причем, вне зависимости от того, с какой стороны полетит первый камень.
Могут возобладать эмоции, протестные чувства, но никто ничего никому сейчас не докажет. Добиться можно только эскалации и без того очень напряженных отношений в обществе, эскалации конфликта. Этого нельзя допустить. Если вам дорог этот день, дорог этот памятник, надо прийти к нему, возложить цветы и гордо пройти мимо любых провокаций, которые возможны со всех сторон. В этом и будут проявляться достойное поведение, смелость и настоящая дань памяти.
Самое время осознать: наш общий интерес, независимо от языка и национальности — чтобы не произошло непоправимого. Мы проходим очередной тест на зрелость общества.
За последнее время я встретился с представителями многих организаций, прежде всего — ветеранских. Есть абсолютно четкое понимание того, что в этом году, в этот день не должно быть мероприятий, символики, а должно быть только уважение и память. И, прежде всего, есть понимание того, что этот день означает прекращение самой ужасной войны, самых масштабных страданий. Любому человеку, вне зависимости от национальности и идеологии, важна именно эта ценность: чтобы не было войны!
9 мая у нас есть возможность доказать свою зрелость и ответственность перед собой, обществом и будущим".