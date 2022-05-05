В Эстонии проанализировали влияние эмбарго на российскую нефть

В то же время и на то, что стоимость горючего в обозримом будущем станет снижаться, надеяться особо не стоит, говорят опрошенные "Актуальной камерой" эксперты.

"В ближайшее время снижение цен маловероятно. Несколько месяцев назад у нас был пик цен — топливо стоило около двух евро за литр. Посмотрим, увидим ли мы снова такие цены или сейчас наступила стабилизация. В настоящее время рынки все еще ищут направление", — сказал глава отдела энергетики Министерства экономики Яанус Уйга.

"Цена на моторное топливо уже очень высока. Люди испытывают это на себе, когда заправляют свои автомобили, и, к сожалению, мы должны ожидать, что цены на топливо останутся высокими в течение некоторого времени. Действительно, существует вероятность того, что мы снова увидим рост цен на заправках, однако нет причин ожидать их быстрого снижения в нынешнем геополитическом контексте", — отметил заведующий отделом экономической политики Банка Эстонии Расмус Каттай.

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