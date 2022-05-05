Названы условия для получения компенсации ущерба от вакцинации. Заявку подало уже более 240 человек

Большинство заявлений поступает в Больничную кассу через портал пациента www.digilugu.ee. По словам Рихо Пеека, независимо от того, подается ли заявление с помощью портала пациента, по электронной почте или через письмо, заявитель должен обеспечить заполнение всех необходимых полей данных, ответить на вопросы и приложить все необходимые документов. ”Важным моментом в заявлении является, например, согласие человека с тем, что Больничная касса и Департамент лекарственных средств будут заниматься просмотром его медицинской документации. Без данного согласия процесс рассмотрения заявления усложняется, и человек должен предоставить всю необходимую медицинскую информацию вместе с заявлением”, — добавил он.

Для Больничной кассы перед выплатой компенсации добавляется четвертый критерий: после получения заявления от Больничной кассы Департамент лекарственных средств должен оценить наличие по крайней мере вероятной причинно-следственной связи между вакцинацией и причиненным ущербом здоровья.

Рихо Пеек, глава финансового отдела Больничной кассы, сказал, что перед подачей заявления следует проверить, соответствует ли ваш случай всем трем предварительным критериям. ”Во-первых, для того, чтобы заявление соответствовало условиям, вакцинация должна быть сделана в Эстонии. Во-вторых, расстройство здоровья должно длиться не менее четырех месяцев или закончиться смертью человека к моменту подачи заявления, и в-третьих, возникшее расстройство здоровья должно быть документально подтверждено врачом”, — пояснил он.

Компенсация за ущерб, причиненный вакциной, — это единовременная необлагаемая подоходным налогом компенсация, выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации против Covid-19. Перед подачей заявления на получение компенсации Больничная касса рекомендует внимательно ознакомиться с информацией на интернет-странице Больничной кассы, чтобы убедиться в целесообразности своего заявления. Подробную информацию о страховании вакцинации можно найти на интернет-сайте www.haigekassa.ee/vaktsiinikindlustus .

На сегодняшний день мы уже находим подобные недостатки, в предоставленных заявлениях. ”Например, продолжительность расстройство здоровья еще не достигло четырех месяцев к моменту подачи заявления о причинении ущерба здоровью. Также часто обнаруживается, что человек не обращался к врачу, а значит у него нет необходимого документального подтверждения. При этом некоторые из заявителей не дали согласия Больничной кассе и Департаменту лекарственных средств разрешение на то, чтобы они просматривали его медицинские данные портале пациентов, но сами так и не предоставили необходимые документы”, — пояснил Пеек.

После получения заявления Больничная касса высылает подтверждение об этом ​​на адрес электронной почты, указанный заявителем в заявлении. Пеек подчеркнул, что при предоставлении заявления через портал пациентов на данном интернет-сайте не появляется каких-либо отдельных текстовых сообщений. Заявление не нужно подавать повторно, если Больничная касса уже отправила человеку подтверждение по электронной почте о том, что заявление получено.

Хотя до сих пор в Больничную кассу было подано 241 заявление, пока неясно, все ли они будут переданы для проверки в Департамент лекарственных средств. Срок рассмотрения заявления для Больничной кассы на первом этапе составляет 30 дней. Суммарно обработка заявки может занять до 150 дней.

В 2022 году случаи ущерба здоровья, вызванные вакцинами против COVID-19, которые произошли начиная с декабря 2020 года, будут возмещены задним числом. С 2023 года система компенсаций будет распространена на другие вакцины, в том числе на вакцины из плана иммунизации, вакцины против гриппа, клещевого энцефалита и так называемые туристические вакцины.

В 2022 году фонд страхования вакцинации будет финансироваться из государственного бюджета. Общая запланированная сумма компенсаций до конца года составляет один миллион евро.