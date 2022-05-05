СМИ: на борту затонувшего крейсера "Москва" были ракеты с ядерными боеголовками
На борту российского ракетного крейсера "Москва", уничтоженного ВСУ, были ракеты с ядерными боеголовками, пишет Obozrevatel.
Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков сказал изданию, что на борту "Москвы" было "по меньшей мере две ракеты с ядерными боеголовками", однако это оружие, лежащее на дне моря, не представляет опасности.
"Из ядерных боеголовок никакой утечки быть не может, потому что там стоит большая защита. Если они не повреждены. А они, я уверен, не повреждены, потому что на сегодняшний день радиационный фон там не повышен", – объяснил Лупаков.
В то же время он заверил, что зашедшие в Черное море корабли РФ наверняка имеют на борту крылатые ракеты "Калибр" и тактическое ядерное оружие.
По словам офицера, удар по любому городу из такого оружия нанесет ущерб, сравнимый с "половиной Хиросимы или половиной Нагасаки". Однако Россия не прибегнет к этому, поскольку, выпустив такую ракету, сразу получит ответный удар от союзника Украины.
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