Крейсер ”Москва” затонул. Это самая дорогая военная потеря России в войне с Украиной
"Из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса" корабль потерял остойчивость и затонул в условиях штормового волнения моря, заявило военное ведомство России, передает DW.
Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар, затонул при буксировке, цитируют российские агентства ТАСС, РИА "Новости" и "Интерфакс" сообщение министерства обороны РФ вечером в четверг, 14 апреля.
Ведомство утверждает, что "из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса" корабль потерял остойчивость и затонул "в условиях штормового волнения моря". Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
Минувшей ночью в ведомстве подтвердили, что на крейсере "Москва" возник пожар, из-за которого сдетонировал боезапас, и в результате корабль получил серьезные повреждения. Позднее Минобороны утверждало, что крейсер сохраняет плавучесть.
В Киеве рассказали о поражении "Москвы" ракетами "Нептун"
Накануне украинские власти заявили, что крейсер был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".
Ракетный крейсер "Москва" — флагман российского Черноморского флота, спущен на воду в 1979 году. Среди его вооружения были 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км, дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт".
По данным Forbes, это самая дорогая военная потеря России в войне с Украиной. Предположительная стоимость крейсера "Москва" — 750 млн долларов.
В ходе российского вторжения в Украину крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный в Одесской области. Именно на предложение "Москвы" сдаться "русскому военному кораблю" прозвучала фраза "Русский военный корабль, иди *****!", ставшая популярным мемом.
Чем грозит потеря ”Москвы”
Одной из задач крейсера является противовоздушная и противоракетная оборона в интересах всех сил флота: корабль несет на борту дальнобойные комплексы ПВО С-300 ”Форт”, пишет Медуза.
Потеря боеспособности ”Москвы” может серьезно ослабить защиту сил флота, участвующих в войне с Украиной, от атак с воздуха. Вероятно, ”Москва”, единственный из остающихся в строю кораблей своего класса (еще есть ”Варяг” на Тихоокеанском флоте и ”Маршал Устинов” на Северном), при модернизации не получила новых радаров, способных эффективно засекать низколетящие цели вроде противокорабельной ракеты ”Нептун”.
Водоизмещение ”Москвы” составляет 9800–11 300 тонн. Это стало самой крупной боевой потерей флотов мира с 1982 года.
Что известно о флагмане Черноморского флота
Согласно сайту Минобороны РФ, ракетный крейсер ”Москва” был заложен в 1976 году на Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в Украине и первоначально назывался ”Слава”. Через семь лет корабль ввели в состав флота. Крейсер стал головным кораблем проекта советских ракетных крейсеров, основной задачей которых была атака надводных кораблей противника с помощью противокорабельных ракет.
В 1990-е годы в процессе раздела Черноморского флота между Россией и Украиной корабль получила Россия. Киеву достался недостроенный крейсер того же класса ”Украина”, который до сих пор стоит на стапелях верфи в Николаеве и, возможно, был обстрелян российской артиллерией в марте 2022 года.
”Москва” после передачи Черноморскому флоту России дважды проходила модернизацию (последняя закончена в 2020 году; тогда военные сообщили, что обновленный крейсер сможет нести службу до 2040 года). После модернизации основным вооружением ”Москвы” являются 16 пусковых установок противокорабельных ракет ”Вулкан”.
В 1989 году экипаж крейсера участвовал в сопровождении встречи лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего на Мальте. В 1999 году уже под названием ”Москва” крейсер отправили на главную базу Черноморского флота — в Севастополь.
Корабль не раз посещал президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами других стран. Так, в 2000-м и 2001-м во время визитов в Севастополь Путин поднимался на борт крейсера вместе с президентом Украины Леонидом Кучмой.
В 2008 году ”Москва” участвовала в вооруженном конфликте в Южной Осетии, в 2015–2016 годах крейсер осуществлял противовоздушное прикрытие с морского направления российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
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