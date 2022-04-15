Крейсер ”Москва” затонул. Это самая дорогая военная потеря России в войне с Украиной

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар, затонул при буксировке, цитируют российские агентства ТАСС, РИА "Новости" и "Интерфакс" сообщение министерства обороны РФ вечером в четверг, 14 апреля.

Ведомство утверждает, что "из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса" корабль потерял остойчивость и затонул "в условиях штормового волнения моря". Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

Минувшей ночью в ведомстве подтвердили, что на крейсере "Москва" возник пожар, из-за которого сдетонировал боезапас, и в результате корабль получил серьезные повреждения. Позднее Минобороны утверждало, что крейсер сохраняет плавучесть.

В Киеве рассказали о поражении "Москвы" ракетами "Нептун"

Накануне украинские власти заявили, что крейсер был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".

Ракетный крейсер "Москва" — флагман российского Черноморского флота, спущен на воду в 1979 году. Среди его вооружения были 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км, дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт".

По данным Forbes, это самая дорогая военная потеря России в войне с Украиной. Предположительная стоимость крейсера "Москва" — 750 млн долларов.

В ходе российского вторжения в Украину крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный в Одесской области. Именно на предложение "Москвы" сдаться "русскому военному кораблю" прозвучала фраза "Русский военный корабль, иди *****!", ставшая популярным мемом.

Чем грозит потеря ”Москвы”

Одной из задач крейсера является противовоздушная и противоракетная оборона в интересах всех сил флота: корабль несет на борту дальнобойные комплексы ПВО С-300 ”Форт”, пишет Медуза.