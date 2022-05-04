В среду в Bingo loto два эстонских игрока выиграли по почти 400 000!

Каждый из двух победителей выиграл по 386 560,80 евро. Оба выигрышных билета были куплены через интернет.

Последний раз главный приз Bingo был сорван 16 февраля, когда почти 550 000 евро выиграл молодой человек из Ляэне-Вирумаа. Выигрышный билет он купил накануне вечером через интернет.