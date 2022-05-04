Таллиннцев приглашают участвовать в толоках. Где и когда?

”Как и каждую весну, районные управы, учреждения и организации и в этом году в сотрудничестве с местными жителями, заботящимися о порядке в родном городе, проводят масштабные толоки по благоустройству. Интерес к участию в толоках возрастает вместе с продвижением общинной деятельности, — сказал вице-мэр Владимир Свет, добавив, что толоки — хорошая возможность узнать о парках и скверах рядом с домом. — В том, чтобы в них был порядок, важную роль играет каждый человек, который посещает эти места. Большое спасибо всем, кто отдает свои силы и время участию в толоках!”

В районах Мустамяэ, Пирита и Ласнамяэ толоки прошли в апреле, но в других районах города они еще предстоят.

В Хааберсти в пятницу и субботу пройдут толоки, которые проводятся по инициативе районной управы, молодежного центра, а также действующих в районе объединений и активных жителей.

- В пятницу, 6 мая, в 10 часов по инициативе районной управы начнется уборка территории в лесополосе за концертным залом ”Saku Suurhall”. Сбор на улице Мыйзапыллу за концертным холлом, мусорными мешками и рабочими перчатками обеспечивает управа.

- Молодёжь приглашают в пятницу с 13:00 до 17:00 на толоку, которую организует молодёжный центр Хааберсти во дворе молодёжного центра (Ыйсмяэ теэ, 24). В программе различные активные и весёлые занятия. Вместе ребята построят отель для насекомых, повесят скворечник, уберут двор, посадят цветы, а также после работы будет возможность подкрепиться супом. Организаторы просят надеть удобную одежду, которую не жаль испачкать. Принять участие могут все желающие, регистрация не требуется.

- В субботу, 7 мая, в 10:00 пройдёт толока на Астангу по уборке лесополосы. Добровольцев ждут за домом по адресу Астангу, 21/3 возле ручья, где раздадут необходимый инвентарь и мешки.