Таллиннцев приглашают участвовать в толоках. Где и когда?
”Как и каждую весну, районные управы, учреждения и организации и в этом году в сотрудничестве с местными жителями, заботящимися о порядке в родном городе, проводят масштабные толоки по благоустройству. Интерес к участию в толоках возрастает вместе с продвижением общинной деятельности, — сказал вице-мэр Владимир Свет, добавив, что толоки — хорошая возможность узнать о парках и скверах рядом с домом. — В том, чтобы в них был порядок, важную роль играет каждый человек, который посещает эти места. Большое спасибо всем, кто отдает свои силы и время участию в толоках!”
В районах Мустамяэ, Пирита и Ласнамяэ толоки прошли в апреле, но в других районах города они еще предстоят.
В Хааберсти в пятницу и субботу пройдут толоки, которые проводятся по инициативе районной управы, молодежного центра, а также действующих в районе объединений и активных жителей.
- В пятницу, 6 мая, в 10 часов по инициативе районной управы начнется уборка территории в лесополосе за концертным залом ”Saku Suurhall”. Сбор на улице Мыйзапыллу за концертным холлом, мусорными мешками и рабочими перчатками обеспечивает управа.
- Молодёжь приглашают в пятницу с 13:00 до 17:00 на толоку, которую организует молодёжный центр Хааберсти во дворе молодёжного центра (Ыйсмяэ теэ, 24). В программе различные активные и весёлые занятия. Вместе ребята построят отель для насекомых, повесят скворечник, уберут двор, посадят цветы, а также после работы будет возможность подкрепиться супом. Организаторы просят надеть удобную одежду, которую не жаль испачкать. Принять участие могут все желающие, регистрация не требуется.
- В субботу, 7 мая, в 10:00 пройдёт толока на Астангу по уборке лесополосы. Добровольцев ждут за домом по адресу Астангу, 21/3 возле ручья, где раздадут необходимый инвентарь и мешки.
- В субботу, 7 мая, в 10:00 под руководством народного общества Какумяэ стартует толока Какумяэ. Добровольцы могут сами выбрать для уборки подходящее место в Какумяэ — будь то территория вокруг дома, прибрежный участок или автобусная остановка. Всех добровольцев в случае необходимости обеспечат инвентарем и мусорными мешками. Также предлагается помощь для транспортировки собранного мусора. После работы добровольцев гостят супом. Необходима регистрация. В это же время пройдёт уборка бывших прибрежных батарейных бункеров на вершине полуострова Какумяэ. Всех желающих помочь ждут возле дороги на вершине полуострова к началу толоки.
· В субботу в 11:00 под руководством общества Вескиметса-Мустйыэ пройдёт толока в районе Вескиметса и Мустйыэ. Добровольцев ждут на площадке по адресу Тарна, 4 в 10:45. В планах уборка возле площадки, затем каждый сможет выбрать участок для уборки. Управа обеспечит добровольцев большим контейнером для мусора, который будет находиться на углу улиц Кыргепинге и Пийбелехе, а также будут предоставлены мусорные мешки. Остальной инвентарь необходимо взять с собой. После толоки, ориентировочно в 13:00 на площадке будет возможно поделиться впечатлениями о проделанной работе и поесть суп. В случае дождя толока в Вескиметса и Мустйыэ не состоится.
В субботу, 7 мая, в 12 часов всех желающих приглашают на толоки в Пыхья-Таллинне, чтобы очистить от мусора пустырь возле участков Лаэвастику, 3b и Пальяссааре пыйк, 15. Толока начнется 7 мая в 12 часов на парковке возле Лаэвастику, 3b. Управа Пыхья-Таллинна в сотрудничестве с Земельным департаментом организует вывоз мусора. Мешки для мусора, лопаты и садовые тачки предоставит управа, но приветствуются и личные рабочие инструменты. После уборки районная управа позволит выкопать канаву, препятствующую подъезд к этой территории на машине, чтобы туда нельзя было завозить мусор. Зарегистрироваться на толоку можно на странице акции ”Сделаем” .
В районе Кристийне 7 мая пройдут толоки, для которых управа предоставит рабочие инструменты и обеспечит утилизацию мусора. В районе Ярве жителей приглашают в 10 часов во двор по адресу Ярве, 48 и Туйсу, 17, там начнется приведение в порядок зеленых зон. В сотрудничестве с кадетами Эстонской военной академии в субботу с 12 до 14 пройдет приведение в порядок мемориалов Тондиского военного училища по адресу Тонди, 55 и уборка мусора на прилегающей территории.
Однако этим толоки в районе Кристийне не ограничатся, работы продолжатся на следующей неделе. В пятницу, 13 мая, с 10 до 12 пройдут толоки в районе Тонди, в частности уборка во дворах на улице Сеэби (дома 30a, 34 и 36b), высадка цветов и проч. Вечером с 19 до 20 во дворе по адресу Сеэби, 34, пройдет концерт Юри Хоменья, а также занятия для детей. В субботу, 14 мая, с 12 до 14 пройдут общинные толоки (Кеэмия, 41 и Сыстра, 1а), а с 17 до 18:30 во дворе выступит ансамбль ”Регатт”.
Кесклиннаская районная управа начнет работы в пятницу, 6 мая, в 14:00 на территории между Горхоллом и портом, там пройдет уборка прибрежной зоны. В субботу, 7 мая, толоки по инициативе Кесклиннаского молодежного центра пройдут на тропе здоровья в лесу Ярве, а также в районе Луйте, где уберут мусор в канавах у железной дороги Таллин-Вяйке.
В Кесклинне толоки продолжатся и на следующей неделе — в четверг, 12 мая, любители диск-гольфа проведут уборку в парке по адресу Вильяндиское шоссе, 13d, чтобы подготовиться к новому сезону. В парке Туви в тот же день пройдут толоки, в рамках которых будут высажены цветы и другие растения. На всех толоках инструменты и вспомогательные материалы, а также вывоз мусора обеспечит районная управа.
Ныммеская районная управа провела толоки в апреле, однако по инициативе других организаций и учреждений будут проведены толоки, в которых могут поучаствовать все желающие, подробнее на странице акции "Сделаем".