DELFI В УКРАИНЕ | Защитник Харькова: Мы будем защищать свой народ, своих женщин, своих детей
Бои под Харьковом идут с первых дней войны на Украине. Сам город очень сильно пострадавший от обстрелов, защищают в том числе и выходцы с оккупированных территорий ЛДНР. Корреспондент Delfi поговорил бойцом, который уехал из Луганска и воюет на стороне Украины под Харьковом. Он рассказал о войне и о том, как живётся людям в оккупированном Луганске, где средняя зарплата составляет 200 долларов.
Бойца с позывным ”Малой” в мирной жизни зовут Кириллом. Ему 19 лет и вскоре после начала войны он вместе с младшим братом покинул родной Луганск: ”Мы приехали сюда защищать свою страну от оккупантов, которые убивают мирное население”, — говорит Кирилл.
На оккупированных территориях и до войны жилось плохо, поэтому все, кто могли оттуда уехать к родственникам в Россию или в Украину, уже давно сделали это. Остались только те, кому некуда ехать.
”После 2014 года жить стало просто невыносимо. Купить квартиру невозможно, и денег ни у кого нет. Сами смотрите — средняя зарплата в Луганске меньше 200 долларов, и вы понимаете насколько плохо там живут люди”.
С началом войны обстановка в самом Луганске не располагала к тому, чтобы там оставаться. Во время мобилизации, которая была объявлена в ДНР-ЛНР, под ружьё поставили всех, кого смогли поймать: ”Они позабирали в армию молодых пацанов и отправляют их в атаку, ”пушечным мясом” перед русскими”.
Боец говорит, что русские солдаты уже поняли, что война в Украине не стала для них лёгкой прогулкой, какой им преподносит ее государственная пропаганда: ”Мы неоднократно с ними общались и они просто боятся нас. Русские понимают, что они попали в ад, когда приехали в Украину. Мы не знаем, что у них в голове на самом деле происходит, почему они это делают, в чем смысл. Они просто слушают своего царя-Путина, видимо, такой народ рабский”.
Не смотря на страх, российская армия продолжает вести активные боевые действия в Харькове и его пригородах: ”Постоянно работает наша артиллерия, они (российская артиллерия) работают по нам. Над нами летают снаряды и часто попадают в жилые дома с мирными жителями”.
По словам Кирилла, в этой войне от обстрелов со стороны российской армии гибнет очень много детей: ”В Харьковской области уже, если я не ошибаюсь, от 60 до 80 детей погибло (всего, по данным украинских властей, за время войны с Россией погибло 220 детей и 407 было ранено). Буквально 27 апреля был ранен ребенок один здесь в Харькове. Очень жутко на это смотреть”.
Что касается боевого духа защитников Харькова, то наш собеседник оценивает его очень высоко: ”Мы никогда не сдаемся, мы будем защищать свой народ, своих женщин, своих детей. Мы люди добрые и сила с правдой за нами”.
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