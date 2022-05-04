DELFI В УКРАИНЕ | Защитник Харькова: Мы будем защищать свой народ, своих женщин, своих детей

Бойца с позывным ”Малой” в мирной жизни зовут Кириллом. Ему 19 лет и вскоре после начала войны он вместе с младшим братом покинул родной Луганск: ”Мы приехали сюда защищать свою страну от оккупантов, которые убивают мирное население”, — говорит Кирилл.

На оккупированных территориях и до войны жилось плохо, поэтому все, кто могли оттуда уехать к родственникам в Россию или в Украину, уже давно сделали это. Остались только те, кому некуда ехать.

”После 2014 года жить стало просто невыносимо. Купить квартиру невозможно, и денег ни у кого нет. Сами смотрите — средняя зарплата в Луганске меньше 200 долларов, и вы понимаете насколько плохо там живут люди”.

С началом войны обстановка в самом Луганске не располагала к тому, чтобы там оставаться. Во время мобилизации, которая была объявлена в ДНР-ЛНР, под ружьё поставили всех, кого смогли поймать: ”Они позабирали в армию молодых пацанов и отправляют их в атаку, ”пушечным мясом” перед русскими”.

Боец говорит, что русские солдаты уже поняли, что война в Украине не стала для них лёгкой прогулкой, какой им преподносит ее государственная пропаганда: ”Мы неоднократно с ними общались и они просто боятся нас. Русские понимают, что они попали в ад, когда приехали в Украину. Мы не знаем, что у них в голове на самом деле происходит, почему они это делают, в чем смысл. Они просто слушают своего царя-Путина, видимо, такой народ рабский”.

Не смотря на страх, российская армия продолжает вести активные боевые действия в Харькове и его пригородах: ”Постоянно работает наша артиллерия, они (российская артиллерия) работают по нам. Над нами летают снаряды и часто попадают в жилые дома с мирными жителями”.