В Таллинне в районе Ыйсмяе открытым пламенем горит автомобиль

Свидетельница пожара и участница группы рассказала, что она услышала хлопок. "Был громкий звук, я выглянула и тут же включила камеру. Машина уже вовсю горела".

На место прибыли пожарные. К тому времени маленький Мерседес был полностью охвачен пламенем.

Видео опубликовано с согласия автора.

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