ЧП и криминал
04.05.2022, 13:20

В Таллинне в районе Ыйсмяе открытым пламенем горит автомобиль

 (1)

Сегодня в районе полудня в популярной группе в Фейсбуке "EZ-дуны!" было размещено несколько сообщений о том, что на улице Ыйсмяе теэ открытым пламенем горит автомобиль.

Свидетельница пожара и участница группы рассказала, что она услышала хлопок. "Был громкий звук, я выглянула и тут же включила камеру. Машина уже вовсю горела".

На место прибыли пожарные. К тому времени маленький Мерседес был полностью охвачен пламенем.

Видео опубликовано с согласия автора.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии