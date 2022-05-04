Звезда украинского тенниса в редакции Delfi: на корт против россиянина я бы не вышел

Уже завтра спортсмен возвращается в Киев, и снова сменит теннисную ракетку на автомат — после российского вторжения он вступил в ВСУ.

Сергей, вы приехали в Таллинн. Какими судьбами?

Я в Таллинне второй раз. Первый раз был тут на Кубке Дэвиса в 2014 году, играли против Бельгии. Игра тогда проходила на нейтральном поле, так как Бельгия говорила, что в Украине играть небезопасно. Мой нынешний визит связан с более житейскими вещами. С 2015 года я занимаюсь виноделием, а в 2018 году мы выпустили первое вино. Спустя примерно 5 недель после вторжения России я понял, что Киев не возьмут и тогда вернулся к работе. У меня 12 человек работает на виноделии, надо было понимать, как их содержать и как делать вино дальше. Наш план изначально был - продавать в Украине, и только маленькую часть - на экспорт. Из-за войны нам пришлось менять стратегию, так как местным жителям сейчас не до вина.