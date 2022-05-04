Новое здание поликлиники в Пыхья-Таллинне вынуждает пациентов бегать по этажам
Участники группы "Kopli" в социальной сети Facebook обратили внимание на существенный недостаток новой поликлиники в Пыхья-Таллинне. Ошибка проектировщиков заставляет пациентов совершать лишние круги по этажам здания.
Как написал участник группы, в новой Коплиской поликлинике имеется существенный недостаток проектирования. Он сообщает, что кабинет приёма анализов крови находится на втором этаже, а аппарат по выдаче номерков — на первом. "Это вершина бездарности проектирования", — говорит автор. Предвидеть эту ситуацию заранее невозможно. Пациенты вынуждены петлять по зданию в поиске аппарата с номерками. Без талончика невозможно попасть в сам кабинет для анализов. По его словам, персонал больницы также недоволен этой ситуацией.
RusDelfi связалось с руководством Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Нам ответили, что в курсе этой проблемы и приносят извинения за неудобство. Нас заверили, что занимаются решением этой проблемы. "В планах установить дополнительный аппарат для выдачи номерков непосредственно рядом с кабинетом, чтобы облегчить и упростить передвижение пациентов больницы", — подчеркнули в больнице.