Улица Фильтри в Таллинне 8 и 9 мая будет закрыта для движения транспорта

Как сообщила rus.err.ee подполковник полиции Елена Мирошниченко из Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры, практика предыдущих лет показывает, что отрезок Фильтри теэ, который проходит непосредственно у территории Военного кладбища, используется для неправильной парковки автомобилей.

"Также в этом месте массово пересекалась пешеходами трехполосная дорога, что создает опасность для всех участников дорожного движения", — добавила она.

Мэрия Таллинна намерена выдать полиции соответствующее разрешение на своем заседании в среду. Оно предусматривает, что 8 и 9 мая проезд на данном отрезке Фильтри теэ будет запрещен с 9 утра до 23:00.

Общественный транспорт закрытие улицы не коснется, сказал rus.err.ee вице-мэр столицы Андрей Новиков.