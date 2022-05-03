На русском языке тоже: в мае пройдут увлекательные бесплатные экскурсии по микрорайонам Кесклинна

"В Кесклинне находиться 21 микрорайон с особыми видами и интересной историей, которые при сопровождении опытных гидов предлагают захватывающий опыт и множество новых знаний о родном городе", — сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм. "Мы проводим подобные экскурсии по населенным пунктам уже много лет, и интерес к участию не угасает, поэтому есть все основания продолжать. С историей микрорайонов познакомят экскурсоводы с большим опытом Эдуард Кохльхоф, Оксана Яаксоо, Криста Хайнпалу и Лемми Эрин."