ВИДЕО | Михкельсон: в свете нападения России на Украину ратификация пограничного договора с РФ исключена
Сегодня Рийгикогу не поддержал предложение партии EKRE отозвать подпись Эстонии под пограничным договором с Россией. Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) пояснил, почему Эстония не могла сделать такой шаг.
- Эстония вообще может отозвать подпись под пограничным договором?
- Ни Эстония, ни другие страны, которые присоединились к Венской конвенции. То есть проект, который мы сегодня рассматривали, был в части требований юридически ничтожный. От правительства же нельзя чего-то требовать, чего правительство сделать не может.
Инициаторы подчеркивали, что речь идет скорее о политической декларации, но если мы будем говорить в юридическом плане, то такого шага, как отзыв подписи под международным договором, Эстония сделать не может.
- Есть ли вообще в сегодняшней ситуации разница - имеем мы договор с Россией или нет, учитывая, что Россия не уважает договоры?
- Таким же образом можно было бы спросить у Яана Поска в феврале 1920 года: "А нам нужен этот договор (Тартуский мирный договор - ред.) или нет, так как Россия их не уважает?" В самом деле, Россия стала нарушать Тартуский мирный договор с первого дня после подписания - самым грубым образом в 1924 и 1940 годах.
Для Эстонии очень важны международное право, основанный на нормах и договорах мир. Когда мы входим в договорные отношения с любой страной - Россией или какой-либо другой, мы не можем, конечно, заранее предполагать, что договоры не будут исполнятся.
А если договор имеется, и другая сторона его нарушает, то у нас есть основания на это указать. Как мы делали уже более ста лет в случае с Тартуским мирным договором.
- В какой степени продвижение с этим договором является желанием эстонского государства или это давление наших союзников?
- На нас никогда не было давления со стороны союзников. У Эстонской Республики как суверенного государства есть совершенно естественная цель установить государственные границы на основании международных договоров. Разумеется, это касается и определение границы с Российской Федерацией.
К сожалению, за 30 лет после восстановления независимости мы не достигли того, чтобы пограничный договор в полной мере вступил в силу. Договор подписан, но в парламентах не ратифицирован.
Особенно после событий 24 февраля, когда Россия начала новую широкомасштабную агрессию против Украины, я не вижу возможностей для возвращения к процессу ратификации.
- Если Россия нападет на Эстонию, то до какой границы союзники должны будут отвоевывать обратно территорию?
- Россия не нападет на Эстонию. Это наш главный приоритет и важнейшая задача - сделать всё возможное, чтобы теоретически существующая опасность на практике никогда не реализовалась.
Наши союзники по НАТО и партнеру по Европейскому союзу знают, на основании какой линии границы Эстония сегодня имеет международное признание, они знают и то, что по существу уже со второй половины 90-х годов у нас с Россией оговорено, подписано, ратифицировано прохождение линии границы.
- В случае возможного нападения будут ли союзники забирать обратно Печоры и территорию на восточном берегу реки Нарва?
- Мы не спекулируем на эту тему. Наша задача сегодня - избежать конфликта. Союзники по НАТО и партнеры по Европейскому союзу знают, откуда ищет граница Эстонии. У нас, конечно, нет необходимости на эти темы спекулировать. Наша первая и важнейшая задача - чтобы Эстония никогда не оказалась бы в военном конфликте с Россией.
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