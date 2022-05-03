ВИДЕО | Михкельсон: в свете нападения России на Украину ратификация пограничного договора с РФ исключена

- Эстония вообще может отозвать подпись под пограничным договором?

- Ни Эстония, ни другие страны, которые присоединились к Венской конвенции. То есть проект, который мы сегодня рассматривали, был в части требований юридически ничтожный. От правительства же нельзя чего-то требовать, чего правительство сделать не может.

Инициаторы подчеркивали, что речь идет скорее о политической декларации, но если мы будем говорить в юридическом плане, то такого шага, как отзыв подписи под международным договором, Эстония сделать не может.

- Есть ли вообще в сегодняшней ситуации разница - имеем мы договор с Россией или нет, учитывая, что Россия не уважает договоры?

- Таким же образом можно было бы спросить у Яана Поска в феврале 1920 года: "А нам нужен этот договор (Тартуский мирный договор - ред.) или нет, так как Россия их не уважает?" В самом деле, Россия стала нарушать Тартуский мирный договор с первого дня после подписания - самым грубым образом в 1924 и 1940 годах.

Для Эстонии очень важны международное право, основанный на нормах и договорах мир. Когда мы входим в договорные отношения с любой страной - Россией или какой-либо другой, мы не можем, конечно, заранее предполагать, что договоры не будут исполнятся.

А если договор имеется, и другая сторона его нарушает, то у нас есть основания на это указать. Как мы делали уже более ста лет в случае с Тартуским мирным договором.

- В какой степени продвижение с этим договором является желанием эстонского государства или это давление наших союзников?

- На нас никогда не было давления со стороны союзников. У Эстонской Республики как суверенного государства есть совершенно естественная цель установить государственные границы на основании международных договоров. Разумеется, это касается и определение границы с Российской Федерацией.

К сожалению, за 30 лет после восстановления независимости мы не достигли того, чтобы пограничный договор в полной мере вступил в силу. Договор подписан, но в парламентах не ратифицирован.