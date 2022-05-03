03.05.2022, 18:42
Хотела помочь: мошенники оставили жительницу Таллинна без 78 500 евро
Foto: Andres Putting
2 мая в полицию обратилась 61-летняя жительница Таллинна, которой мошенники причинили большой материальный ущерб, передает Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны.
Потерпевшей позвонил якобы сотрудник Swedbank, который попросил женщину помочь поймать нечестного работника банка. Для этого потерпевшая должна была перевести свои личные деньги на другой счет.
Кроме этого женщине позвонил человек, представившийся сотрудником банка Coop, который обратился к ней с той же просьбой. Потерпевшая должна была "в интересах расследования" взять в банке Coop кредит и перевести его на счет другого человека.
Общий ущерб от мошенничества составил 78 520 евро.