Хотела помочь: мошенники оставили жительницу Таллинна без 78 500 евро

Потерпевшей позвонил якобы сотрудник Swedbank , который попросил женщину помочь поймать нечестного работника банка. Для этого потерпевшая должна была перевести свои личные деньги на другой счет.

Кроме этого женщине позвонил человек, представившийся сотрудником банка Coop, который обратился к ней с той же просьбой. Потерпевшая должна была "в интересах расследования" взять в банке Coop кредит и перевести его на счет другого человека.