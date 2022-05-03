В учебные заведения Эстонии поступило более четырех тысяч детей и подростков, бежавших от войны в Украине

Министр образования и науки Лийна Керсна подчеркивает, что очень важно, чтобы украинские дети и подростки быстро получили учебные места в наших учебных заведениях — освоились, нашли друзей и начали изучать эстонский язык. Учебные заведения также должны как можно скорее зарегистрировать детей в EHIS. "Мы можем выплачивать поддержку из дополнительного бюджета государства только тем детям, которые внесены в базу данных", — объясняет министр Керсна.

К настоящему времени дети и подростки из Украины зарегистрированы в учебных заведениях во всех уездах, от детских садов до профессиональных училищ. По данным EHIS, наибольшее количество воспитанников детских садов и школьников из Украины зарегистрировано в Харьюмаа (1917), Тартумаа (422), Пярнумаа (315), Ида-Вирумаа (265), Ляэне-Вирумаа (258), Ярвамаа (160) и Сааремаа (152).

69,2% обучаются в учебных заведениях с эстонским языком обучения, 20,5% — в учебных заведениях с русским языком обучения, 9,8% — в учебных заведениях, реализующих программу языкового погружения, и 0,5% детей и молодежи из числа беженцев — в школах с английским языком обучения.

Помимо детей, многие учебные заведения также приняли персонал из Украины. По данным министерства на 22 апреля, 101 украинский военный беженец был трудоустроен в 76 школах. Большинство из них работают учителями или помощниками учителей, но есть также психологи, логопеды, опорные работники, координаторы обучения, а также, например, те, кто работает поварами в столовой или помогает поддерживать порядок в школьных зданиях. Число новых сотрудников учебных заведений из Украины на сегодняшний день, конечно, больше, и новые данные о количестве сотрудников будут получены из школ к пятнице.

Более подробный обзор о детях и подростках из Украины в учебных заведениях Эстонии по уездам смотрите на карте.

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