Предложение отозвать подпись Эстонии под пограничным договором с Россией не нашло поддержки в Рийгикогу

Парламентская фракция EKRE представила в Рийгикогу проект, которым предлагалось от имени парламента сделать правительству предложение об отзыве подписи Эстонии под пограничным договором между Эстонской Республикой Российской Федерацией от 18.02.2014.

В пояснительной записке отмечалось, что на основании правопреемственности де-юре после окончания оккупации и восстановления независимости Эстонии восстановилась и наземная граница с Россией в том виде, каком она была предусмотрена Тартуским мирным договором.

За принятие проекта в производство парламента проголосовали 28 депутатов, против были 53 депутата. Таким образом проект не нашел поддержки и не был принят к производству.