ВИДЕО DELFI | Нил Ушаков: в Эстонии отношение к русскоязычным более разумное, чем в Латвии(1)
Депутат Европарламента от Латвии, экс-мэр Риги (2009-2019) Нил Ушаков дал интервью репортеру RusDelfi Виталию Бесчастному. Мы обсудили 9 мая, вину Евросоюза в российско-украинской войне и влияние кремлевской пропаганды на жителей наших стран. Смотрите видео!
Что вы будете делать 9 мая?
9 мая в этом году завершается конференция о будущем Европы. Это было большое мероприятие, где я был делегирован от Европарламента, поэтому в этом году я буду в Страсбурге. Если я был бы в Риге, то обязательно поехал в Пардаугаву к памятнику Советскому солдату. Хотя бы для того, чтобы проверить, как обстоят дела, поговорить с полицейскими и, естественно, возложить цветы.
Так как меня не будет в Риге, я нашел мемориал, который максимально близок к Страсбургу — в Германии. Мы все понимаем, сколько войн начиналось в этом регионе. Возложу цветы там.
Публичное празднование 9 мая на фоне войны в Украине невозможно. Концерты, салюты, музыка — я представить себе этого не могу. В Латвии и нет людей, которые были бы готовы подобное организовывать. У людей нет желания музыку слушать в этот день.
В других городах, в Даугавпилсе, который можно сравнить с Нарвой, тоже нет ограничений на индивидуальное возложение цветов. Мои коллеги из партии пойдут с семьями к памятникам, чтобы возложить цветы. Любое массовое мероприятие на 9 мая в этом году неизбежно приведет к провокациям и другим эксцессам. Это максимально неприемлемо в День победы. Этого нужно избежать.
Парламент Латвии объявил 9 мая днем погибших от российской агрессии в Украине. До этого вы лично заявляли, что 9 мая — День победы над нацизмом, без чего не было бы Латвии. Получается, в Латвии больше не чтут победу над Третьим рейхом?
Это касается только этого года, на один конкретный год… И да, и нет. 9 мая — это день победы над нацизмом. Главной мыслью всегда было, чтобы это не повторилось. Отдельная история, как это превратилось в лозунги “Можем повторить”.
Ситуация очень сложная. Латвия всегда поминала погибших во Второй мировой войне 8 мая, в этом плане ничего не изменилось. Мы всегда организовывали мероприятия 8-9 мая, два дня. С одной стороны, 9 мая — это против войны. С другой стороны, в Латвии, да и в Эстонии, многое делается не для того, чтобы помочь Украине, а по другим причинам, по мелочи пытаясь отомстить местным русским за то, что делает Кремль. Это глупо. Нужно понимать, что те люди, которые отмечают 9 мая как день победы над нацизмом, если они идут к памятнику — это не значит, что они поддерживают Кремль, Путина. Человек может одновременно поддерживать Украину, не поддерживать Россию и при этом иметь желание возложить 9 мая цветы там, где он считает нужным.
В Латвии переименовали 9 мая, недавно снесли несколько советских памятников, еще в ноябре запретили георгиевские ленты, а в Эстонии к этим темам подходят намного лояльнее. Почему у соседских стран настолько разная реакция?
В Эстонии отношение к русскоязычному меньшинству более рациональное и разумное. Понимаете, в нынешней ситуации, когда происходит такой разлом, очень правильно протянуть руку русскоязычным. Подчеркнуть, что вы наши, вы свои. В этих обстоятельствах ломать кого-то через колено, выместить злобу на местных русских — это никому не поможет. Возможно, эстонское государство и в этой ситуации ведет себя рациональней. Это является продолжением предыдущей рациональности. Ведь мы видим, что в Эстонии у неграждан есть право голосовать на муниципальных выборах, есть школы для русскоязычного меньшинства. У вас политика лучше, чем в Латвии, на мой взгляд.
Подробнее — в видео.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.