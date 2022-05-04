ВИДЕО DELFI | Нил Ушаков: в Эстонии отношение к русскоязычным более разумное, чем в Латвии

Что вы будете делать 9 мая?

9 мая в этом году завершается конференция о будущем Европы. Это было большое мероприятие, где я был делегирован от Европарламента, поэтому в этом году я буду в Страсбурге. Если я был бы в Риге, то обязательно поехал в Пардаугаву к памятнику Советскому солдату. Хотя бы для того, чтобы проверить, как обстоят дела, поговорить с полицейскими и, естественно, возложить цветы.

Так как меня не будет в Риге, я нашел мемориал, который максимально близок к Страсбургу — в Германии. Мы все понимаем, сколько войн начиналось в этом регионе. Возложу цветы там.

Публичное празднование 9 мая на фоне войны в Украине невозможно. Концерты, салюты, музыка — я представить себе этого не могу. В Латвии и нет людей, которые были бы готовы подобное организовывать. У людей нет желания музыку слушать в этот день.

В других городах, в Даугавпилсе, который можно сравнить с Нарвой, тоже нет ограничений на индивидуальное возложение цветов. Мои коллеги из партии пойдут с семьями к памятникам, чтобы возложить цветы. Любое массовое мероприятие на 9 мая в этом году неизбежно приведет к провокациям и другим эксцессам. Это максимально неприемлемо в День победы. Этого нужно избежать.

Парламент Латвии объявил 9 мая днем погибших от российской агрессии в Украине. До этого вы лично заявляли, что 9 мая — День победы над нацизмом, без чего не было бы Латвии. Получается, в Латвии больше не чтут победу над Третьим рейхом?

Это касается только этого года, на один конкретный год… И да, и нет. 9 мая — это день победы над нацизмом. Главной мыслью всегда было, чтобы это не повторилось. Отдельная история, как это превратилось в лозунги “Можем повторить”.