ВИДЕО | Отряд быстрого реагирования полиции задержал в многоквартирном доме вооруженного мужчину

"Это не учебное видео, вот с такими "героями" наши полицейские имеют дело, к сожалению, ежедневно по всей Эстонии", — сказано в аккаунте Лыунаской префектуры в социальных сетях.

"Железные нервы полицейских и их профессионализм подтверждает и недавний тревожный вызов в волости Элва, где нетрезвый мужчина угрожал похожим на оружие предметом своим соседям. На вызов отреагировали несколько патрулей, дом окружили. На стук дверь открыл мужчина и нацелился на прибывших разбираться с ситуацией полицейских из группы быстрого реагирования, которые были с защитными щитами и в полном вооружении.

Мужчине неоднократно приказали положить оружие, в конце концов он подчинился. Мужчина был задержан, у него изъято пневматическое оружие, которым он целился в стоявших на пороге сотрудников полиции".

В полиции отметили, что на сей раз, как и во многих других подобных случаях, для державшего в руках пневматику все закончилось благополучно, пока ни один такой случай не имел печальных последствий. Но есть опасение, что если такие инциденты будут продолжаться, то это лишь вопрос времени, когда полиция будет вынуждена в аналогичной ситуации для задержания человека, размахивающего похожим на оружие предметом, применить оружие.

Лыунаская префектура отмечает, что в Южной Эстонии полиции приходилось за последние месяцы практически ежедневно реагировать на имещие высокий приоритет вызовы, чтобы разрешать инциденты в общественном пространстве, связанные с оружием.

"Будь то размахивание оружием на улице, стрельба в воздух с балкона и так далее", — сказано в сообщении полиции. "В большинстве случаев из первичной информации не ясен мотив правонарушителя, и находится ли кто-то при этом в опасности. Поэтому мы реагируем на такие инциденты всегда очень большими силами", — подчеркнула полиция.

Полиция в очередной раз предупреждает: поскольку издалека нельзя понять, речь идет об игрушечном, воздушном или настоящем огнестрельном оружии, то полиция готова использовать для задержания размахивающего похожим на оружие предметом все разрешенные законом возможности.