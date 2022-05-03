03.05.2022, 12:06
Мужчина напал с ножом на сожительницу и нанес себе травмы, от которых скончался
Foto: Taavi Sepp
Утром 2 мая поступило сообщение о том, что в деревне Химмасте в волости Пылва 50-летний мужчина напал с ножом на свою сожительницу, а также нанес себе опасные для жизни травмы.
Медики оказали мужчине первую помощь, но на пути в больницу он от полученных повреждений скончался, несмотря на усилия сотрудников скорой.
Пострадавшую 56-летнюю женщину доставили в больницу.
Более точные обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках уголовного производства.
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