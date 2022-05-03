Центральная криминальная полиция предъявила специалисту техосмотра подозрение в подлоге

По предварительным данным, это была используемая для учебной работы сельскохозяйственная техника, принадлежащая одному из образовательный учреждений Ярвамаа. Согласно подозрению, мужчина в марте этого года подтвердил техосмотр 23 транспортным средствам, техническое состояние которых на самом деле не соответствует требованиям. Как утверждается, подозреваемый осуществлял техосмотр не на пункте техосмотра, а на территории образовательного учреждения.

Руководитель бюро коррупционных преступлений Центральной криминально полиции Атса Кюбарсепппа, сейчас неясен мотив этого деяния, но это выяснят в ходе уголовного делопроизводства.

"Это тяжелая техника с большой массой и с точки зрения безопасности дорожного движения нельзя недооценивать техническое состояние таких транспортных средств, так как они могут стать причиной ДТП с очень трагическими последствиями. Учитывая то, что это учебная техника, достойно сожаления, что образовательное учреждение подает таким образом ученикам плохой пример. Хотя в последние годы случаев коррупции, связанных с техосмотром, заметно меньше, полиция по-прежнему обращает внимание на эту сферу деятельности. Более высокие риски связаны проверки транспортных средств, которые осуществляются вне пункта техосмотра, потому что таким образом легче совершить правонарушение, как мы в данном случаи и подозреваем”, — сказал Кюбарсепп.