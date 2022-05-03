ГРАФИК | Мощный рост: Эстония поднялась на высокое место в рейтинге свободы прессы

Как и в предыдущем году, на "пьедестале почета" среди стран с самой благоприятной ситуацией со свободой прессы оказались скандинавские государства: Норвегия (1 место), Дания (2 место) и Швеция (3 место). При этом в пятерку лидеров впервые вошла страна с постсоветского пространства — Эстония, занявшая 4 место и опередившая таким образом Финляндию всего на одну позицию, пишет DW.

Среди стран с самой несвободной прессой ожидаемо находятся Северная Корея (180 место), Эритрея (179) и Иран (178). Китай, учитывая масштабную цензуру в интернете и пропаганду, ведущуюся как внутри страны, так и за рубежом, занял в 2022 году, по оценке "Репортеров без границ", 175 место. Мьянма в связи с последствиями военного переворота опустилась на 176 строчку.

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Мировой рейтинг свободы прессы, ежегодно публикуемый организацией "Репортеры без границ", оценивает ситуацию в этой области в 180 странах мира. В 2022 году RSF впервые использовала для составления рейтинга новую методику, учитывающую пять дополнительных факторов, влияющих на ситуацию со свободой прессы в той или иной стране, а именно: политический, экономический и социо-культурный контекст, правовые рамки и ситуацию в сфере безопасности.