”Поможем ветеранам!”: начался сбор средств для Таллиннского общества участников войны

На учете в Таллиннском обществе участников Второй мировой войны сегодня остался 141 человек. ”В прошлом году в это время, например, было 225 человек”, — рассказывает организатор акции Татьяна Лаврова.

Средний возраст ветеранов — 97 лет. Статус ветерана сегодня имеют как непосредственные участники войны, так и труженики тыла. 55 человек получают как эстонскую, так и российскую пенсию, а 86 ветеранов — только эстонскую.

”Среди ветеранов, которым мы помогаем, есть и эстонцы, но подавляющее большинство русскоязычных. А по гражданству — есть и граждане Эстонии, и Беларуси, и России. Эстонских граждан 30 человек, российских граждан 107 человек, 3 человека без гражданства, один гражданин Беларуси”.

Сбор средств проводится главным образом с целью компенсации стоимости лекарств. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается пособие в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности. ”До этого выплаты были меньше — по 100 и 150 евро в руки”, — рассказывает Татьяна Лаврова.

Все поступившие в рамках акции пожертвования суммируются, и в конце заявленного срока акции каждый раз объявляется общий итог. Собранные средства направляются на компенсацию стоимости лекарств и приобретение вспомогательных средств. ”Вся работа на благо ветеранской организации выполняется на волонтерских началах из желания поддержать конкретных людей; в фонд зарплаты пожертвования не идут, зарплаты здесь нет”, — рассказывает организатор акции.

Акции традиционно проходят дважды в год. Последняя акция ”Поможем ветеранам!” проводилась зимой. ”Тогда ветеранам собрали 2590 евро. С 15 января по 29 апреля этого года ветеранам выдано 2750 евро, поэтому обществу вновь нужна поддержка неравнодушных людей, чтобы успеть помочь”, — делится Татьяна.