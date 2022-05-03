”Поможем ветеранам!”: начался сбор средств для Таллиннского общества участников войны
На учете в Таллиннском обществе участников Второй мировой войны сегодня остался 141 человек. ”В прошлом году в это время, например, было 225 человек”, — рассказывает организатор акции Татьяна Лаврова.
Средний возраст ветеранов — 97 лет. Статус ветерана сегодня имеют как непосредственные участники войны, так и труженики тыла. 55 человек получают как эстонскую, так и российскую пенсию, а 86 ветеранов — только эстонскую.
”Среди ветеранов, которым мы помогаем, есть и эстонцы, но подавляющее большинство русскоязычных. А по гражданству — есть и граждане Эстонии, и Беларуси, и России. Эстонских граждан 30 человек, российских граждан 107 человек, 3 человека без гражданства, один гражданин Беларуси”.
Сбор средств проводится главным образом с целью компенсации стоимости лекарств. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается пособие в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности. ”До этого выплаты были меньше — по 100 и 150 евро в руки”, — рассказывает Татьяна Лаврова.
Все поступившие в рамках акции пожертвования суммируются, и в конце заявленного срока акции каждый раз объявляется общий итог. Собранные средства направляются на компенсацию стоимости лекарств и приобретение вспомогательных средств. ”Вся работа на благо ветеранской организации выполняется на волонтерских началах из желания поддержать конкретных людей; в фонд зарплаты пожертвования не идут, зарплаты здесь нет”, — рассказывает организатор акции.
Акции традиционно проходят дважды в год. Последняя акция ”Поможем ветеранам!” проводилась зимой. ”Тогда ветеранам собрали 2590 евро. С 15 января по 29 апреля этого года ветеранам выдано 2750 евро, поэтому обществу вновь нужна поддержка неравнодушных людей, чтобы успеть помочь”, — делится Татьяна.
С 2008 года отзывчивые люди перечислили Таллиннскому обществу участников Второй мировой войны 148 284 евро. Суммы неравнодушные люди перечисляют разные — от нескольких евро до нескольких тысяч. Чаще всего встречается сумма 20 евро.
”Нам иногда поступают отзывы на электронную почту и по телефону. Люди задают дополнительные вопросы перед тем, как сделать перевод, и иногда благодарят за акцию и возможность поддержать реальных людей. Есть те, кто хочет помочь не только финансово. Все предложения я направляю дальше”, — рассказывает организатор акции.
”Надеюсь, что жители Эстонии поддержат ветеранов и в этом году. Их средний возраст равен 97 годам, а ужасы войны, которые они пережили, стали частью их личной истории. Думаю, что в первую очередь для нас самих важно выразить им признательность за их победу над фашизмом в 1945 году участием в акции. Они рисковали жизнями во имя мира, делали что могли. Сейчас наша очередь делать то, что находится в зоне нашего контроля и возможностей”, — делится Татьяна.
Завершится благотворительная акция ”Поможем ветеранам!” 11 мая.
Поддержать Таллиннское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера.
Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование).
Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций. Данные для налоговой декларации: регистрационный номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование для налоговой декларации необходимо указать личный номер (isikukood).
На сайте veteraan.ee открыт раздел с другими организациями и фондами, поддерживающими ветеранов.