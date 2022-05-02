Таллинн планирует создать в черте города новую природоохранную зону

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что в ходе обсуждения будет представлен обзор местоположения, природных ценностей, а также процесса взятия территории под охрану.

”Планируется взять под охрану территорию площадью свыше 162 гектаров. Согласно различным исследованиям флоры и фауны, эта территория относится к зонам с наиболее богатым природным разнообразием в Таллинне, — сказал Свет. — Согласно экспертной оценке, эта территория является уникальным хранилищем крайне важных для города богатств природы, имеющих важное значение с точки зрения рекреации и оздоровительного спорта, а также экопросвещения и собирательства. К этому добавляется также культурная и историческая ценность многочисленных объектов наследия. Таким образом, нет причин сомневаться в том, что территория Астангу-Мяэкюла заслуживает защиты и сохранения в ее нынешнем виде”.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, проведенная по заказу города экспертиза показала, что данная территория отличается ценным природным сообществом на уровне местного самоуправления.

”Это означает, что на территории Астангу-Мяэкюла встречаются комбинации мест обитания и видов, которые не наблюдаются в других местах в пределах местного самоуправления, или же являются очень редкими, а их сохранение не представлялось бы возможным без охраны территории”, — пояснил Сильянов.

По словам старейшины, экспертиза указала на то, что на территории Таллинна сформировались уникальные и ценные природные сообщества, места обитания и произрастания охраняемых и редких видов.