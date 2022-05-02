ВИДЕО | Грузовики больше недели стоят в очереди, чтобы пройти границу с Россией

По словам руководителя компании, оперирующей зоной ожидания, абсолютно нет проблем с теми грузовиками, которые заранее бронируют время прохождения границы. Они гарантированно вызываются на границу по графику бронирования, и если есть задержка, то в среднем на 2 часа.

"Если машина стоит в живой очереди, вот тогда мы ничего не можем гарантировать. И это точно зависит от того, сколько машин сможет принимать пограничный пункт", - пояснил член правления Silport Kinnisvara AS Тынис Сеэсмаа.

По данным системы бронирования GoSwift, на Нарвском пограничном пункте сегодня ожидают своей очереди 268 грузовых автомобилей, причем в живой очереди - 162 грузовика. Ближайшее время бронирования прохода границы доступно лишь в полночь 13 мая.