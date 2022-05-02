Заявления на компенсацию за ущерб здоровью от вакцин подали 73 человека
С 1 мая в Эстонии вошла в действие система страхования от побочных действиях вакцин. Это означает, что в случае причинения вакцинацией от COVID-19 тяжелого вреда здоровью можно подать в Больничную кассу ходатайство о получении компенсации. По состоянию на вечер 2 мая Больничная касса получила 73 заявления.
Сейчас принимаются только заявления на компенсацию ущерба от коронавирусных вакцин. Через два года система будет действовать в отношении всех других вакцин.
Как пояснила руководитель отдела по связям с общественностью Больничной кассы Хейди Кукк, сейчас невозможно назвать сумму, которую получат ходатайствующие. "Для получения компенсации Департамент лекарственных средств должен установить связь между вакцинацией и ущербом здоровью", - сказала она.
Только после этого Больничная касса сможет определить степерь тяжести расстройства здоровья и соответственно этому выплатить компенсацию.
Компенсация за ущерб, причиненный вакциной — это единовременная необлагаемая подоходным налогом компенсация, выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации против Covid-19. Ущерб должен длиться не менее четырех месяцев или заканчиваться смертью. Расстройство здоровья должно быть задокументировано врачом. Департамент лекарственных средств должен установить хотя бы вероятную связь между вакцинацией и ущербом для здоровья.
Рихо Пик, руководитель финансового отдела Больничной кассы, сообщил, что заявление вместе с необходимыми документами можно подать в Больничную кассу через портал пациентов www.digilugu.ee, по электронной почте или прислать в конверте по почте. Если у человека есть доступ к компьютеру, то, чтобы найти подходящий бланк заявления, он должен сначала заполнить небольшую анкету на интернет-странице Больничной кассы. ”После подачи заявления Больничная касса сначала оценивает, соответствует ли заявление условиям компенсации, а затем направляет его в Департамент лекарственных средств, который оценивает, существует ли связь между причинением вреда здоровью и вакцинацией. Суммарно обработка заявки может занять до 150 дней”, — пояснил он.
Серьезные расстройства здоровья делятся на пять категорий, каждая из которых имеет фиксированную страховую выплату:
1) 2000 евро в случае тяжкого ущерба здоровья умеренной тяжести;
2) 10 000 евро в случае тяжкого ущерба здоровья средней тяжести;
3) 25 000 евро в случае тяжкого ущерба здоровья;
4) 50 000 евро в случае причинения очень тяжкого ущерба здоровью;
5) 100 000 евро в случае чрезвычайно тяжкого ущерба здоровью или смерти.
В 2022 году инциденты ущерба здоровья, вызванные вакцинами против COVID-19, которые произошли начиная с декабря 2020 года, будут возмещены задним числом. С 2023 года система компенсаций будет распространена на другие вакцины, в том числе на вакцины из плана иммунизации, вакцины против гриппа, клещевого энцефалита и так называемые туристические вакцины.
В 2022 году фонд страхования вакцинации будет финансироваться из государственного бюджета. Общая запланированная сумма компенсаций до конца года составляет один миллион евро.
Подробную информацию о страховании вакцин можно прочитать на интернет-сайте Больничной кассы: www.haigekassa.ee/vaktsiinikindlustus.