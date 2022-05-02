Заявления на компенсацию за ущерб здоровью от вакцин подали 73 человека

Сейчас принимаются только заявления на компенсацию ущерба от коронавирусных вакцин. Через два года система будет действовать в отношении всех других вакцин.

Как пояснила руководитель отдела по связям с общественностью Больничной кассы Хейди Кукк, сейчас невозможно назвать сумму, которую получат ходатайствующие. "Для получения компенсации Департамент лекарственных средств должен установить связь между вакцинацией и ущербом здоровью", - сказала она.

Только после этого Больничная касса сможет определить степерь тяжести расстройства здоровья и соответственно этому выплатить компенсацию.

Компенсация за ущерб, причиненный вакциной — это единовременная необлагаемая подоходным налогом компенсация, выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации против Covid-19. Ущерб должен длиться не менее четырех месяцев или заканчиваться смертью. Расстройство здоровья должно быть задокументировано врачом. Департамент лекарственных средств должен установить хотя бы вероятную связь между вакцинацией и ущербом для здоровья.

Рихо Пик, руководитель финансового отдела Больничной кассы, сообщил, что заявление вместе с необходимыми документами можно подать в Больничную кассу через портал пациентов www.digilugu.ee, по электронной почте или прислать в конверте по почте. Если у человека есть доступ к компьютеру, то, чтобы найти подходящий бланк заявления, он должен сначала заполнить небольшую анкету на интернет-странице Больничной кассы. ”После подачи заявления Больничная касса сначала оценивает, соответствует ли заявление условиям компенсации, а затем направляет его в Департамент лекарственных средств, который оценивает, существует ли связь между причинением вреда здоровью и вакцинацией. Суммарно обработка заявки может занять до 150 дней”, — пояснил он.

Серьезные расстройства здоровья делятся на пять категорий, каждая из которых имеет фиксированную страховую выплату:

1) 2000 евро в случае тяжкого ущерба здоровья умеренной тяжести;