Редакция RusDelfi едет в Нарву 11–13 мая!

План визита RusDelfi — встреча с читателями крупнейшего города Ида-Вирумаа, интервью с первыми лицами города и освещение главных проблем. ”Мы давно не были в Нарве, сначала мешал ковид, потом из-за вторжения России в Украину усилия редакции были сосредоточены на освещении войны, — говорит главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. - ”За эти пару лет в Нарве многое изменилось, дважды менялся мэр города. Сейчас Нарва, пожалуй, впервые в современной истории столкнулась с большим наплывом беженцев. Мы надеемся узнать что-то новое, и особенные надежды возлагаем на встречу с читателями 12 мая”.

”Эстония снова стала независимой более 30 лет назад, и Нарва часто предстает на публике как нечто особенное и экзотическое. Возможно, доля правды в этом есть, но помимо раздувания и развенчания мифов, RusDelfi также хочет заглянуть в жизнь простых нарвчан. Мы хотим найти и представить публике местных героев и их истории успеха. Однако помимо этих историй мы также должны найти и ответы на вопросы, которые в Нарве часто никто не осмеливается задавать вслух. Потому что жизнь приграничного города в современном мире, несомненно, сложна и напряженна. Мы хотим предложить все это нашим читателям, чтобы в будущем мы могли двигаться вперед с Нарвой”.”, — сказал Урмо Соонвальд, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht.

В четверг, 12 мая, в Нарвском колледже состоится встреча с журналистами и редакторами RusDelfi. Мероприятие начинается в 17:30. Во встрече примут участие главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвалд, корреспонденты RusDelfi Роман Старапопов, Андрей Цветаев, Артур Аукон и Илья Бер.