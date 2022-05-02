За демонстрацию в окне разжигающих рознь символов житель Ласнамяэ получил 13 суток ареста

С начала войны в Украине в окне одного из многоквартиных домов в столичном районе Ласнамяэ был вывешен российский флаг, георгиевская ленточка, а также к стеклу была приклеена буква Z. Провокационные символы задели нескольких жильцов, которые сообщили об этом в полицию, передает Пыхьяская префектура.

В прошлый четверг патруль полиции направился проверить квартиру, в ее окне как раз была приклеена надпись "З FOR RUƧƧIA’’. Полиция побеседовала с автором текста — 48-летним мужчиной, но тот отказался видеть в этом проблему и удалять надпись.

Такому выражению своего мнения в нашем общественном пространстве не место. Мужчина был в административном порядке задержан, в пятницу суд назначил ему за наклеивание на окно разжигающих вражду символов наказание — 13 дней ареста, которые он отправился отбывать прямо из зала судебных заседаний.