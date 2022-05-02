Налоговый департамент напоминает: сегодня наступил срок подачи декларации о доходах

По состоянию на 2 мая было подано 718 799 деклараций о доходах, что составляет 90% от ожидаемого количества деклараций. По оценкам, 82 000 деклараций о доходах все еще не поданы. Из всех поданных деклараций 697 780, или 97,1%, были поданы в электронном виде.

Переплаченный подоходный налог был возвращен в размере 200 млн евро, а 84 млн евро подлежит доплате. Из суммы подоходного налога, подлежащей возврату, 163 000 евро было направлено на пожертвования.

По словам Анники Оя, руководителя службы НТД по доходам и налогообложению физических лиц, в этом году ожидается больше деклараций о доходах, чем в прошлом. "Мы ожидаем, что будет подано не менее 800 000 деклараций, что на 40 000 больше, чем в прошлом году. Декларации можно подать в электронном виде в среде электронных услуг e-MTA и во всех наших бюро обслуживания" — сказала Оя.

НТД начал возврат переплаченного подоходного налога с 25 февраля для лиц, подавших декларацию о доходах в электронном виде, и с 18 марта для лиц, подавших декларацию в бумажном виде. Срок уплаты подлежащего к доплате подоходного налога — 3 октября 2022 года.